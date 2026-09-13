El pleno del Congreso de Puebla revocó el mandato de alcaldes, regidores y síndicos de tres municipios donde existían problemas de gobernabilidad o sus presidentes municipales fueron detenidos, señalados de graves delitos.

Se trata de los municipios de Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco, donde los diputados locales crearon concejos municipales y designaron a sus integrantes para que concluyan el periodo constitucional 2024-2027.

Fue en sesión extraordinaria donde el pleno de la LXII Legislatura aprobó los dictámenes y a los integrantes de los concejos municipales, ello ante la oposición de la diputada emecista Delfina Pozos Vergara, quien denunció que se desconocían los perfiles de quienes integran los concejos municipales.

Mientras que el diputado panista, Rafael Alejandro Micalco Méndez, expuso que su voto fue en abstención porque no se dio un ejercicio de consenso y no se compartieron con anticipación los dictámenes.

En Esperanza, el alcalde de Morena, Isaac Rodríguez Ochoa, fue detenido junto con varios sujetos y un arsenal, señalado de presuntamente liderar una red de robo de autotransporte en carretera Puebla-Veracruz, además de extorsión y secuestro exprés.

En Acatlán de Osorio, la alcaldesa morenista Guadalupe Lucero Bárcenas enfrentó graves problemas de gobernabilidad, ello debido a que su Cabildo en pleno solicitó su remoción; además, la madre de la presidenta, María Isabel Bárcenas Soriano, era su suplente, lo que acrecentaba el conflicto interno.

[Publicidad]

En el caso de Tepeyahualco, el presidente municipal, el emecista Said de Jesús Godos Luna, fue detenido como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.

Y su suplente era su esposa, la directora de DIF, Karla Pilar Ponce de León Islas, quien falleció en septiembre del 2025, por lo que el Congreso decidió designar el Concejo Municipal.

Te puede interesar

[Publicidad]

Delegado del IMSS-Bienestar Veracruz rechaza críticas por desabasto de insumos

Hallan cinco cuerpo envueltos en plástico en distintas partes de Culiacán

Entre apagones y protestas, Claudia Sheinbaum presenta su Informe de Gobierno en Yucatán

[Publicidad]

mahc/rmlgv