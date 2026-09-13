Con motivo de las festividades por la conmemoración de la Independencia de México, la operatividad del sistema financiero mexicano experimenta modificaciones temporales en sus sucursales físicas.

México tiene uno de los índices más bajos de cartera vencida en AL, de 2%, indica el reporte. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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De acuerdo con el calendario oficial y las disposiciones normativas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las instituciones bancarias del país operan con normalidad el martes 15 de septiembre en sus horarios habituales (generalmente de 8:30 a 16:00 horas, según cada institución).

Operatividad del sistema bancario y servicios en días feriados

Durante la jornada conmemorativa del 16 de septiembre, el cese de actividades presenciales abarca la atención en ventanillas de las sucursales tradicionales.

No obstante, las normativas bancarias estipulan que los servicios financieros continúan garantizados para la población a través de canales alternativos e infraestructura automatizada.

Los usuarios mantienen acceso continuo a la red de cajeros automáticos para operaciones de retiro y depósito de efectivo, así como a las plataformas de banca digital y móvil para la realización de transferencias electrónicas.

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Asimismo, la banca telefónica permanece operativa mediante las líneas de atención de cada institución. Cabe señalar que existen excepciones para aquellas sucursales Operatividad del sistema bancario y servicios en días feriados

Cabe señalar que existen excepciones para aquellas sucursales situadas dentro de almacenes comerciales o supermercados, las cuales pueden ofrecer servicio en horarios especiales dentro de almacenes comerciales o supermercados, las cuales pueden ofrecer servicio en horarios especiales.

Foto: Cortesía

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Disposiciones normativas y vencimiento de obligaciones financieras

La regulación vigente contempla mecanismos de protección para los cuentahabientes cuando las fechas límite de pago coinciden con un día inhábil bancario.

Según la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día no laborable para el sistema financiero, el cumplimiento de la obligación se recorre al día hábil inmediato posterior sin generar recargos o penalizaciones.

Esta medida aplica para créditos, servicios y diversos compromisos financieros, permitiendo a los usuarios efectuar sus pagos al siguiente día laborable sin afectar su historial Crediticio.