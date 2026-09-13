Un ministro israelí anunció el domingo que quería despojar de su nacionalidad por "traición al Estado" a los realizadores del documental "NAZA", que da voz a militares que acusan al ejército de ataques contra civiles palestinos en la Franja de Gaza.

Los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor muestran el testimonio de 24 miembros de las fuerzas israelíes que describen cómo llevaban a cabo bombardeos contra civiles palestinos en Gaza a partir de dispositivos creados con inteligencia artificial.

Su documental "NAZA" ganó este sábado el premio especial del jurado en la Mostra de Venecia.

"Actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos despreciables creadores por traición al Estado", declaró en X el ministro de Cultura Miki Zohar.

הזכייה של הסרט הנבזי נז״א בפסטיבל ונציה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה.

זו בדיוק הסיבה שהובלתי את הרפורמה החשובה בקולנוע כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הפגיעה בחיילי צה״ל… — Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) September 13, 2026

El ministro acusó a los creadores de la película de querer "perjudicar a su patria para recibir aplausos de antisemitas de todo el mundo".

La privación de la nacionalidad es legalmente posible en Israel, aunque rara vez se aplica.

[Publicidad]

El Tribunal Supremo ratificó en 2022 la posibilidad de que el Estado despoje de su nacionalidad a personas que hayan carecido de "lealtad", al cometer por ejemplo actos de espionaje o traición.

La ley fue además ampliada en 2023 para abarcar también a las personas condenadas por "terrorismo".

En la práctica, es necesario que el ministro del Interior lo solicite, que el de Justicia lo apruebe y que la justicia lo valide.

[Publicidad]

El título de la cinta, "NAZA", hace referencia precisamente al eufemismo que utilizan los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que probablemente fallecerán en el bombardeo.

El ejército israelí rechazó "categóricamente" estas acusaciones y criticó el uso de testimonios anónimos en la película, al afirmar que las identidades de los denunciantes "no pueden ser verificadas".

Los bombardeos israelíes en Gaza han causado más de 73 mil muertos palestinos desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, cuyas cifras la ONU considera fiables.

[Publicidad]

La ofensiva contra el territorio se produjo tras un ataque de milicianos de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de mil 221 personas, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Te puede interesar

Denuncian a esposa de Netanyahu por difundir teoría conspirativa sobre los ataques de Hamas; piden indemnización de más de 800 mil dólares

[Publicidad]

Europa dice basta a los asentamientos israelíes

Asentamientos israelíes en Cisjordania socavan perspectivas de solución de dos Estados: líderes europeos; EU no hará lo mismo, dice Rubio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa