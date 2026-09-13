La alcaldía Cuauhtémoc reportó que se realizan trabajos de restauración de la estatua de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, que estaba ubicada en el parque que lleva el nombre del escritor, en la colonia San Rafael.

A través de una tarjeta informativa, la demarcación informó que la intervención está a cargo del escultor Miguel Peraza Menéndez, hijo del autor de la pieza Andrés Peraza Ojeda, quien realiza los trabajos como homenaje a su padre y bajo los cuidados necesarios para preservar la pieza.

Detalló que la colocación de la escultura está prevista para finales de octubre por lo que se encuentran en trabajos de logística.

Señaló que, de acuerdo con registros de los archivos de la Dirección General de Cultura y Educación, la pieza fue retirada en enero de 2024, luego de presentar un desprendimiento de su base.

Tras su retiro, la administración pasada de la alcaldía almacenó la obra en una bodega de la demarcación, donde permaneció hasta el inicio de los trabajos de restauración.

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