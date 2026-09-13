Metrópoli | 13-09-26 | 19:24 |

Dos hombres murieron tras ser víctimas de un ataque directo con arma de fuego en la calle República de Chile, en la , alcaldía Cuauhtémoc, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Elementos de la corporación acudieron al sitio tras recibir el reporte de las personas lesionadas. Al lugar también arribaron paramédicos, quienes diagnosticaron a ambos hombres sin signos vitales.

La SSC dio aviso al Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la dependencia, los presuntos responsables a bordo de una motoneta, la cual ya fue asegurada por los elementos de seguridad.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para del ataque.

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