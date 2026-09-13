[Publicidad]
Dos hombres murieron tras ser víctimas de un ataque directo con arma de fuego en la calle República de Chile, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Elementos de la corporación acudieron al sitio tras recibir el reporte de las personas lesionadas. Al lugar también arribaron paramédicos, quienes diagnosticaron a ambos hombres sin signos vitales.
La SSC dio aviso al Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
De acuerdo con la dependencia, los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de una motoneta, la cual ya fue asegurada por los elementos de seguridad.
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los responsables del ataque.
También te puede interesar:
[Publicidad]
Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; CAMe reporta que mala calidad del aire disminuyó
Detienen a "El Pirrín", presunto integrante de La Unión Tepito; llevaba granada y arma en Venustiano Carranza
Edomex prepara estrategia de seguridad para elecciones; habrá mesas con partidos
[Publicidad]
dmrr
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Gillian Anderson, protagonista de "Los Expedientes Secretos X", se define como una mujer pansexual
Metrópoli
Alcaldía Cuauhtémoc formaliza convenio para retirar cableado en desuso de 33 colonias; suman 3 mil 100 metros retirados
Metrópoli
Dos hombres mueren tras ataque armado en la colonia Centro; responsables huyen en motoneta
Metrópoli
PAN CDMX pide reforzar medidas de prevención del uso de Gas LP tras explosión en Álvaro Obregón; busca evitar más emergencias
Viral
¿Premio doble? Atleta australiana tiene accidente intestinal en pleno HYROX en China
Fútbol
América vs Tigres: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?
Espectáculos
Hija de Ivonne Montero cuenta espeluznante experiencia paranormal en su propia casa
Fútbol
Chivas vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de la Jornada 8 de la Liga MX?