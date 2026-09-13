Zacatecas. - Ante la polémica generada por la filtración de una presunta lista de personas "no gratas" para el gobierno que contiene datos personales de varias activistas y algunos periodistas que supuestamente tenían prohibido el ingreso al reciente informe, hoy, el gobernador David Monreal Ávila desmintió la existencia de dicha acción y la calificó como “política ficción”.

Este domingo, en una entrevista colectiva, el mandatario estatal fue cuestionado sobre la fotografía del listado en cuestión que se hizo circular en redes sociales, quien rechazó que se trate de un documento emitido por su gobierno: “Es política ficción. No existe eso. Alguien tiene necesidad de reflector", respondió Monreal.

Esta declaración surge en relación a que el 8 de septiembre, el día que se realizó un evento masivo para emitir el mensaje del quinto informe de gobierno, en redes sociales circuló una fotografía de lo que aparentan ser dos hojas de la presunta lista con nombres y datos personales de varias activistas y dos periodistas en las que se alcanza a ver el logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas y con la leyenda “Posibles conflictos sociales y políticos”.

Sin embargo, en uno de los apartados se ve plasmada la fecha “septiembre de 2024”, por lo que hasta el momento se desconoce si dicha lista corresponde a un periodo actual.

La incertidumbre y preocupación se ha remarcado, ya que, en días pasados en una entrevista con un medio local, el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que la lista difundida en redes sociales es apócrifa, al reiterar que no fue elaborada por ninguna instancia del gobierno estatal, incluso, refirió que se estaba analizando formalizar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Hasta el momento, la activista Eugenia Hernández es la única que públicamente ha informado haber interpuesto una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) para que se deslinden responsabilidades y se indague si hay un posible involucramiento de la autoridad.

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A la par, también ha exigido al gobierno estatal que, si no es el autor del documento, presente una denuncia penal de manera formal para investigar y dar con los responsables, al advertir que lo más grave es la filtración y exposición de datos personales, así como la posibilidad de que varias de las activistas señaladas sean calumniadas con información falsa.

Este domingo, también la organización Artículo 19 emitió un posicionamiento público en el que condenó enérgicamente la elaboración y uso de dicho listado presuntamente por autoridades de Zacatecas para perfilar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

A través de un pronunciamiento, la organización exigió al gobierno estatal esclarecer de manera urgente el origen, la finalidad, el uso y las responsabilidades detrás de la creación del documento, suspender cualquier tratamiento de datos personales sin sustento legal y garantizar la rendición de cuentas y la libertad de expresión en la entidad.

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