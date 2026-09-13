Ciudad Juárez.- Un grupo de 12 personas en movilidad fueron rescatados después de estar retenidos en una vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante el rescate se llevó a cabo la detención de Cristofer M. R., Manuel De Jesús C. R. y Karen T. A., por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra la ley de migración y contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

La detención la llevaron a cabo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes realizaron la intervención luego de recibir un llamado al número de emergencia 911, en el que se reportaba una privación de la libertad en el cruce de las calles Sierra Madre Occidental y calle Q, en la colonia Lomas de San José.

Al arribar al lugar, los agentes fueron interceptados por un hombre y una mujer, quienes manifestaron que días antes habían sido trasladados a ese domicilio, ya que serían ayudados a cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos, mismos que fueron amenazados con un arma de fuego, señalando que en el interior de una vivienda se encontraban más personas en riesgo, por lo que se solicitó apoyo a unidades adicionales.

Ya en el domicilio ubicado en el cruce de las calles Cerro de las Cruces y Querétaro, donde tuvieron a la vista frente a la vivienda a un sujeto, el cual cargaba entre sus manos lo que parecía ser un arma de fuego, el cual, al observar la presencia de las unidades policiales, ingresó a un domicilio.

Ante la denuncia de más personas retenidas en contra de su voluntad y de que una persona se encontraba posiblemente armada, fue que los policías ingresaron al domicilio, donde pusieron bajo arresto a Cristofer M. R. de 27 años, al que se le aseguró un arma de fuego tipo revólver calibre .22 desabastecido, mismo que fue identificado por las víctimas como una de las personas que los tenían privados de su libertad.

[Publicidad]

En el interior de las habitaciones se localizaron a doce personas en situación de movilidad, de los cuales 10 eran connacionales y dos centroamericanos, quienes denunciaron estar en el domicilio debido a que se encontraban en espera de ser cruzados de manera ilegal a los Estados Unidos.

De igual manera, fueron arrestados Manuel De Jesús C.R. de 21 años y Karen T. A. de 24 años, quienes también se encontraban al interior de la vivienda y fueron señalados por las víctimas de ser las personas que cuidaban de ellos para evitar que se fueran.

Cabe señalar que las personas en situación de movilidad fueron resguardadas para trasladarlas al departamento de Trabajo Social en la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde recibieron atención y acompañamiento por parte del personal en turno.

[Publicidad]

Previa lectura de derechos, los ahora detenidos junto con el arma de fuego fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.

También te puede interesar:

Delegado del IMSS-Bienestar Veracruz rechaza críticas por desabasto de insumos

[Publicidad]

Hallan cinco cuerpo envueltos en plástico en distintas partes de Culiacán

Entre apagones y protestas, Claudia Sheinbaum presenta su Informe de Gobierno en Yucatán

mahc