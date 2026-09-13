Oaxaca.— Con un andar firme y seguro, los comuneros de Mitla Pepe y Cirilo Juárez se abren paso cuesta arriba entre los matorrales hacia una de las cuevas prehistóricas de Ree Bilie —las cuales forman parte del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad— para mostrar las evidencias que ahí se conservan de los primeros agricultores sedentarios de Mesoamérica.

A la entrada de la primera cueva hay que detenerse para servir el mezcal. Pepe pide permiso para entrar, en zapoteco y luego en español, y para que cualquiera que lleve alguna energía densa sea limpiado por la naturaleza y por los ancestros que habitaron esas tierras.

Posteriormente, arroja el mezcal al piso, pintando una cruz, y bebe el resto. El camino energético ya está abierto para ingresar a las cuevas que guardan “como un congelador” restos fósiles de más de 12 mil años, arte rupestre, petrograbados, posibles rituales y señas de vida del hombre prehistórico.

La zona de Ree Bilie forma parte de las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010, al considerar que aquí se encontraron las pruebas más antiguas del hombre sedentario de todo Mesoamérica.

La zona de Ree Bilie forma parte de las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010 Foto: ISELA HINOJOZA/EL UNIVERSAL

No obstante, pese a su gran importancia histórica, este sitio se ha visto amenazado por actividades que atentan contra el medio ambiente como sustracción de materiales pétreos y caza furtiva, así como renta y venta irregular de tierras.

Al respecto, Pepe Juárez explica a EL UNIVERSAL que hay grupos —incluso pobladores de Mitla— a los que “no les interesan las plantas, los ríos, ni los animales, sólo les interesa el dinero que les deja los materiales pétreos de los ríos, las piedras y la arena que ellos venden”.

[Publicidad]

Explica que proteger este sitio histórico no ha sido una tarea fácil ya que durante años han enfrentado una disputa por promover entre los habitantes la conservación ambiental y que no se lucre con terrenos dentro de la zona patrimonio; sin embargo, aclara, esta lucha por la conservación ambiental y de los tesoros prehistóricos les ha valido ser víctimas de amenazas y agresiones físicas.

Defensa y cuidado

Cirilo Juárez, tesorero de Bienes Comunales de Mitla, dice a EL UNIVERSAL que otros habitantes “querían la privatización de los recursos de la comunidad; nosotros, como comuneros, nos opusimos”.

En el lugar hallaron restos fósiles y botánicos de unos 12 mil años de antigüedad de maíz, calabaza y frijol. Foto: ISELA HINOJOZA/EL UNIVERSAL

Advierte que durante 70 años no se supo en qué términos estaban las tierras del pueblo de Mitla. Como no había representación comunal, empezaron a hacer rentas irregulares junto con el entonces presidente municipal. Agrega que fue hasta 2005 que lucharon por tener una representación comunal para que hubiera transparencia, y fue a partir de ahí que lograron tener documentos oficiales de ordenamiento territorial y estatuto comunal.

[Publicidad]

Cirilo destaca que en el proceso de regularización los comuneros, preocupados por la defensa y cuidado del territorio, fueron víctimas de agresiones en 2014 al interior de un domicilio.

“Nos agredieron y procedimos a interponer una denuncia, pero ellos nos demandaron como si nosotros los hubiéramos agredido. Nunca se arregló el problema, aunque estuvimos yendo a Oaxaca a firmar y a mesas de diálogo. Nos fastidiamos, vimos que las autoridades del estado estuvieron involucradas porque nunca hicieron nada”, lamenta.

A la entrada de la primera cueva, Pepe pide permiso para entrar, en zapoteco y luego en español. Foto: ISELA HINOJOZA/EL UNIVERSAL

Tesoros

En las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla se localizan más de 100 cuevas y abrigos rocosos que han ganado relevancia internacional por conservar arte rupestre y petrograbados. Además, en estas se localizaron restos fósiles y botánicos de unos 12 mil años de antigüedad de maíz, calabaza, frijol, chile, entre otros, considerados la evidencia más antigua de la domesticación de plantas para la alimentación humana de la que se tenga registros.

[Publicidad]

Estos tesoros que resguardan las cuevas de Yagul y Mitla fueron motivo del nombramiento de sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010.

Supervivencia

Esta zona comprende una extensión de 5 mil 374 hectáreas en un ecosistema de matorral xerófilo o mejor conocido como semidesierto, de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Aquí habitan alrededor de 330 especies de flora y fauna, entre diversidad de cactáceas y hasta plantas medicinales.

De acuerdo con datos oficiales, entre las principales especies de fauna que habitan el lugar se encuentran jaguares, pumas, venados, linces, coyotes, cacomixtles, murciélagos y reptiles.

[Publicidad]

En las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla hay más de 100 cuevas que conservan arte rupestre. Foto: ISELA HINOJOZA/EL UNIVERSAL

Sin embargo, los comuneros denuncian la presencia de cazadores, quienes, bajo la justificación de “actividad deportiva”, atentan contra la fauna, cuya presencia es de gran importancia para el equilibrio ecológico.

“Los cazadores comparten fotos de las matanzas de los animalitos porque saben que nos molesta (...) por eso dejamos de publicar información sobre la presencia de fauna, para no alentarlos a venir”, lamenta Pepe.

Aunque los comuneros reconocen que han tenido avances en fomentar conciencia sobre la protección de la zona, señalan que las amenazas de las que han sido objeto por ello se han erradicado por completo.

[Publicidad]

A la fecha, los recorridos que hacen a grupos de turistas o de estudio les permiten obtener recursos para mantenimiento de senderos, reforestaciones y guías capacitados que trabajan en colaboración con la Conanp.

“La gente del pueblo ha entendido que lo que queremos es cuidar, y ya se dieron cuenta quiénes eran los que dañaban, pero todavía faltan más acciones”, aclara Pepe.

Te puede interesar

[Publicidad]

Lanzan a la estratósfera artesanías de Oaxaca

Transforma fibras del agave en papel

Pescador sobrevive 8 días a la deriva frente a Oaxaca; Armada de México lo rescata con vida

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.