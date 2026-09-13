Cruz Azul volvió a sentirse campeón. La Máquina dio buen futbol durante buena parte del Clásico Joven y derrotó 4-3 al América en el Estadio Banorte, en una noche llena de goles, drama, empujones y fiesta celeste. Sufrió al final, sí, pero dejó claro por qué todavía presume la corona del futbol mexicano.

La noche tuvo un protagonista especial: Erik Lira. El mediocampista regresó a Cruz Azul tras quedarse sin el salto a Europa y lo hizo con el gafete de capitán. Su respuesta llegó dentro de la cancha, con un gol al minuto 20 que abrió una fiesta que, por momentos, parecía convertirse en goleada.

José Paradela también puso su sello en el Clásico Joven. Al 36, el argentino recibió el balón, se quitó a cuatro rivales y dejó la jugada lista para que Lira apareciera dentro del área. Más tarde, encontró el premio a su esfuerzo con el 2-0 y dejó al América contra las cuerdas.

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GOLAZO DE CRUZ AZUL ¡PARADELA METE UN TRALLAZO! 🔥🔥🔥



Qué locura de disparo hizo Paradela. Disparó solo en el área y puso el 2-0



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La Máquina tuvo para aumentar todavía más la ventaja. Al 42, un empujón sobre Paradela terminó en penalti, pero Nicolás Ibáñez no pudo vencer a Rodolfo Cota desde los once pasos. Parecía una oportunidad desperdiciada, hasta que Jesús Orozco apareció al 45 en un tiro de esquina para marcar el 3-0 y mandar a las Águilas al descanso con una losa enorme.

Guillermo Almada buscó una reacción de sus jugadores, pero América tardó en encontrarla. Brian Rodríguez recortó distancias al 53 con un gol de tiro libre y por algunos minutos apareció la ilusión azulcrema. Cruz Azul, sin embargo, encontró espacios al contragolpe y volvió a golpear con fuerza.

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¡DOS GOLES DEL AMÉRICA! ¡EN MENOS DE DOS MINUTOS! ¡ESTÁ A UN GOL DE EMPATAR! ⚽🔥🦅



¡Perea y Borja ponen el 4-3!



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Al 71, Toro Fernández recibió el balón, dejó atrás a Israel Reyes y también superó a Cota para marcar el 4-1. La fiesta celeste estaba completa y las Águilas parecían limitarse a mirar cómo el vigente campeón del futbol mexicano celebraba una noche que ya tenía dueño.

Pero el América no murió tan fácil. Óscar Perea y Miguel Borja marcaron en los minutos finales para poner el 4-3 y convertir el cierre en una auténtica locura. Cruz Azul pasó de la fiesta al nerviosismo en cuestión de minutos y terminó con el corazón en la mano ante una reacción que estuvo a punto de cambiarlo todo. Kevin Mier sufrió en la recta final; para su suerte, no llegaron más anotaciones.

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Al final, la Máquina resistió y se quedó con el Clásico Joven. Cruz Azul sumó su tercera victoria consecutiva y Joel Huiqui empieza a ganar crédito en el banquillo. Ahora viene el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi, mientras el América tendrá que preparar el Clásico Nacional. La noche, sin duda, fue celeste.