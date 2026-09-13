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Dakota Johnson y Machine Gun Kelly están bajo la mirada pública luego de ser vistos juntos en Nueva York.
El encuentro entre la actriz y el cantante, expareja de Megan Fox, ocurre semanas después de que Johnson terminara su relación con el también intérprete Role Model.
Dakota y Gun Kelly fueron vistos saliendo de una camioneta negra y entrando al departamento de Taylor Swift, ubicado en Tribeca, la noche del viernes.
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La actriz lució un atuendo con un top negro y pantalones negros, mientras que el cantante llevaba un top blanco y una chamarra con diseño de esqueleto, además de lentes de sol.
De acuerdo con reportes, Dakota y Gun Kelly se conocieron en la boda de Swift y Travis Kelce, celebrada en julio, a la que asistieron numerosas celebridades.
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Hasta el momento, ninguno de los dos ha detallado si se trata de una relación o de una simple amistad.
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Gun Kelly le dio la bienvenida a su primera hija junto a Megan Fox en 2025, poco después de que se revelara que estaban separados. Sin embargo, ambos han compartido la crianza de la menor.
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Mientras tanto, Johnson fue vinculada con Role Model después de su romance de más de cinco años con Chris Martin.
En agosto, una fuente dijo a People que la pareja había terminado “hace tiempo”, luego de que su relación comenzara a generar rumores en diciembre de 2025.
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