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La televisión está de fiesta. Este lunes 14 de septiembre se realizará la edición 78 de los Premios Emmy, ceremonia que reconocerá a las mejores series, actores y producciones estadounidenses de la temporada 2025-2026.
La gala tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles y estará conducida por Mariska Hargitay, conocida mundialmente por interpretar a Olivia Benson en “La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales”.
¿A qué hora son los Emmy 2026?
En México, el desfile de las estrellas comenzará a las 17:00 horas, mientras que la ceremonia principal arrancará a las 18:00 horas, tiempo del centro del país. Así que habrá que apartar la tarde para conocer a los ganadores.
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Los Premios Emmy podrán seguirse en México a través de TNT y HBO Max. En Estados Unidos, la transmisión será por NBC y estará disponible en Peacock.
¿Quiénes llegan como favoritos?
“The Pitt” encabeza las nominaciones con 25 menciones, seguida por “Hacks”, que consiguió 24. “Widow’s Bay”, con 19, y “Pluribus”, con 18, también llegan como fuertes contendientes.
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Entre los nombres que podrían llevarse una estatuilla destacan Noah Wyle, Zendaya, Jean Smart y Matthew Rhys. Además, “The Pitt” buscará repetir como Mejor serie dramática.
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Datos curiosos de estos Premios Emmy
Mariska Hargitay hará historia al convertirse en la primera mujer que conduce los Emmy en solitario en 15 años. Además, este será su debut como anfitriona de la ceremonia.
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Otro detalle es que la alfombra será azul y no roja, como parte de la celebración por el centenario de NBC. La gala también tendrá reuniones especiales por los aniversarios de “Buffy, la cazavampiros” y “Los ángeles de Charlie”.
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