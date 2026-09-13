¿A quién irle?, ¿a Mariana Treviño, con la potencia histriónica en cada canción como "Lupita"?, ¿quizá a Belinda por su tersa voz en el papel de "Daniela"?, ¿o tal vez torcer por la arrebatada Danna, quien sin jamás haber interpretado a "Yuri", demostró las tablas que tiene sobre el escenario?.

Las tres juntas son dinamita. Quizá por eso esta tarde-noche en lo que fue la presentación de "Mentiras all stars" en el Auditorio Nacional, cada una fue ovacionada por el público y cuando se juntaron para "Acaríciame" fue la locura.

El concepto del "Mentiras all stars" no es la obra que lleva más de 10 años en cartelera. Sí toma como base a los personajes y la anécdota de haber sido engañadas por el mismo hombre, pero es más abierto a canciones nuevas y coreografías.

Además, reúne al elenco clásico, al de la versión drag e invitadas especiales, de ahí que haya hasta tres actrices y actores interpretando al mismo personaje.

"Es el mentiverse en el que pueden pasar muchas cosas", dijo Treviño al inicio de la presentación.

Así, ella representó el momento en que realizó el casting para las primeras ediciones de la obra, al tiempo que interpretaba "De mi enamórate", que popularizó Daniela Romo.

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Pero también hubo momentos alusivos a la obra original como el festejo de quince años del personaje de Belinda, quien compartió escena con Danna, interpretando "De color de rosa".

Justo Belinda demostró no tenerle miedo a las alturas, pues en esa canción subió a un gran zapato que se elevó varios metros de altura jalado por cables y minutos después, vestida como astronauta para "Yo no te pido la luna", también subió a las alturas.

Danna inició su presencia con "La gata bajo la lluvia", para la cual el equipo de producción le dio un paraguas transparente y simuló la tormenta con tiras de luces LED blancas que intermitentes, descendían.

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Después, de nuevo con Belinda, tuvo un mano a mano para la canción "Amiga mía" que hizo aplaudir al público.

El momento de la noche surgió con "La maldita primavera", en el que las Lupitas hicieron, sin pedirlo, que el auditorio se iluminara con las lámparas de los celulares.

Sobre el escenario también estuvieron Paola Gómez, Georgina Levin, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Carlos Fonseca, Regina Voce, Fher Soberanes y Angel Ferreyro.

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