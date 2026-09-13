Si en la noche mexicana brindarás con tequila, cerveza o alguna otra bebida alcohólica, vete preparando para los efectos al día siguiente. Y es que la resaca puede convertir una noche alegre en una mañana de dolor de cabeza, sed y malestar estomacal.

Si no quieres que la cruda se convierta en protagonista de tu fiesta patria, te compartimos los mejores sueros y bebidas para combatir sus síntomas.

¿Por qué da resaca después de tomar alcohol?

De acuerdo con la médica Nayeli Ortiz Olvera, en un artículo para la Revista UNAM Global, cualquier persona que consuma alcohol puede experimentar resaca al día siguiente, aunque la intensidad de este malestar suele variar de un organismo a otro.

Una vez que el alcohol llega al estómago, el cuerpo comienza a metabolizarlo mediante enzimas como la deshidrogenasa alcohólica. Y durante el proceso se produce acetaldehído, sustancia relacionada con varios de los síntomas que ocasiona la famosa "cruda".

Las bebidas alcohólicas provocan la pérdida de líquidos al aumentar la producción de orina, por lo que la deshidratación es uno de los principales síntomas. A eso se suma la irritación del estómago y el aumento de la producción de ácido, lo que deriva en náuseas e incluso vómito.

Y cuando el acetaldehído llega al sistema nervioso central provoca cambios en los vasos sanguíneos del cerebro, generando dolor de cabeza e intensificando las náuseas que aparecen cuando los niveles de alcohol empiezan a disminuir.

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Según la experta, la intensidad de la resaca también depende de factores como la cantidad y rapidez con la que se consume alcohol, además de características las propias de cada cuerpo.

La sal es uno de los minerales que puede recuperar la hidratación en la resaca. Foto: Pexels

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¿Qué sueros y bebidas quitan la resaca después de la noche mexicana?

Nayeli Ortiz Olvera advierte que aunque existe la costumbre de curar la cruda con otra bebida alcohólica, dicha práctica no es efectiva. Lo ideal es recuperar los líquidos y electrolitos, por ejemplo, con estas recetas:

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Agua de coco

La dietista Lizzie Streit explica en el sitio especializado Healthline que el agua de coco es altamente hidratante, ya que aporta electrolitos como sodio y potasio.

Una taza de 240 ml proporciona alrededor de 11% del valor diario de sodio y 17% de potasio, minerales que equilibran los líquidos del organismo.

Ingredientes

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2 cocos secos, tiernos y pelados

1 L de agua

Hielo

Procedimientos

Abre los cocos y vierte su agua en un recipiente. Reserva

Retira la pulpa de los cocos y elimina la capa café que queda adherida

Corta la parte blanca del coco en cubos medianos

Pon la pulpa en la licuadora, agrega el litro de agua y tritura hasta obtener una mezcla homogénea

Vierte el líquido en una jarra y añade el agua de coco que habías reservado

Si prefieres una bebida sin pulpa, cuela la preparación antes de servirla

Agrega hielo al gusto y disfruta

Jugo de jitomate

Como segunda opción, la nutrióloga Tatiana Zanin indica en un artículo para Tua Saúde que el jugo de jitomate es efectivo para la resaca porque contiene licopeno.

Dicho nutriente funciona como un antioxidante y protege al hígado, órgano encargado de procesar el alcohol.

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Ingredientess

20 ml de agua

2 jitomates grandes y maduros

2 cucharadas de perejil y de cebolla

Sal

Cubos de hielo

Procedimientos

Licua todos los ingredientes con un chorro de agua

Después, agrega unos cubitos de hielo a la bebida

No es necesario colar el jugo

Por último, sirve y disfruta

Suero

Por último, la nutrióloga Andreina De Almeida destaca que un suero casero previene y combate la deshidratación, incluso cuando existen malestares como las náuseas.

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Ingredientes

1 L de agua

20 g de azúcar

3.5 g de sal

Procedimientos

En un recipiente mezcla todos los ingredientes hasta obtener una solución transparente.

Sirve el suero en un vaso y bébelo en sorbos pequeño.

¡Ya lo sabes! Este 15 de septiembre consume alcohol con moderación, y si las copas se te suben prepara estas bebidas para sobrevivir a la resaca.

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