Si alguna vez has recibido una alerta sísmica directamente en tu celular, pronto ese mismo sistema podría avisarte sobre otros fenómenos naturales. México ampliará las alertas en celulares durante el último trimestre de 2026, con el objetivo de advertir a la población cuando exista una situación que pueda representar un riesgo.

La nueva modalidad permitirá enviar una Alerta Máxima para fenómenos distintos a los sismos, mientras que la alerta sísmica continuará funcionando como hasta ahora. La diferencia también estará en el sonido que emita el teléfono, por lo que será posible distinguir entre los tipos de emergencia.

¿Qué fenómenos naturales podrán activar las alertas?

Las nuevas alertas en celulares forman parte de una actualización al sistema de alertamiento que fue anunciada por autoridades federales. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) modificó la regulación para incorporar una nueva Alerta Máxima destinada a fenómenos naturales distintos a los sismos. La medida comenzará a implementarse durante el último trimestre de 2026 y permitirá que las autoridades envíen avisos a los teléfonos de las personas que se encuentren en zonas donde exista algún riesgo. Entre los fenómenos contemplados se encuentran:

Huracanes

Inundaciones

Incendios

Actividad volcánica

Deslaves

Mientras que la alerta sísmica mantendrá su funcionamiento actual. Además, la actualización contempla los llamados Avisos de Protección Civil, que podrán utilizarse para informar con anticipación sobre condiciones como lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor y mala calidad del aire.

Los celulares podrán emitir alertas para advertir a la población sobre distintos fenómenos naturales. Imagen: Unsplash

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¿Cómo llegarán las alertas a tu celular?

Para lograr esto, se usará una tecnología conocida como Cell Broadcast, o difusión celular. A diferencia de un mensaje de texto tradicional, este mecanismo permite enviar una alerta de manera simultánea a los teléfonos que se encuentren dentro de un área geográfica determinada.

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Por ejemplo, si las autoridades establecen un polígono de riesgo debido a un fenómeno natural, el aviso puede enviarse a los dispositivos móviles ubicados dentro de esa zona, sin necesidad de conocer individualmente los números telefónicos de los usuarios.

Este sistema ya se ha utilizado en México para los alertamientos sísmicos. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que, durante una activación en 2026, la señal fue emitida por 95% de las antenas y que el sistema funciona en los teléfonos con señal y con las alertas habilitadas.

¿Necesitas internet o saldo para recibir las alertas en tu celular?

No necesitas tener saldo ni datos móviles para recibir una alerta en tu celular. El sistema utiliza la red para enviar estos avisos, por lo que no hace falta estar conectado a internet ni contar con un plan de datos.

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Sin embargo, el teléfono debe tener señal y contar con las alertas de emergencia habilitadas. En Android, esta configuración puede encontrarse dentro de los ajustes de notificaciones y alertas de emergencia inalámbricas. En iPhone, se localiza en la sección de notificaciones.

Por eso, si quieres estar preparado, vale la pena revisar desde ahora que las alertas de emergencia estén activadas en tu dispositivo.

¿Sonará igual que la alerta sísmica?

Una de las novedades será que las alertas tendrán sonidos diferentes, lo que permitirá distinguir qué tipo de emergencia está ocurriendo. La alerta sísmica mantendrá el sonido que ya conocemos, mientras que la nueva Alerta Máxima para otros fenómenos naturales tendrá uno distinto.

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Además, Protección Civil podrá enviar avisos al celular con información sobre una emergencia, recomendaciones o medidas preventivas. De esta forma, no solo recibirás una alerta cuando exista un riesgo, sino también indicaciones que pueden ayudarte a saber qué hacer.

Con estos cambios, será más fácil identificar qué tipo de mensaje estás recibiendo y entender que no todas las alertas de emergencia que lleguen a tu celular estarán relacionadas con un sismo.

La alerta sísmica en celulares busca informar a la población de manera oportuna ante una emergencia. Foto: Creada con IA

¿Cuándo comenzarán a sonar las nuevas alertas en tu celular?

La ampliación del sistema de alertas para el celular está prevista para el último trimestre de 2026, aunque todavía no se ha establecido públicamente una fecha exacta para el inicio de estas nuevas alertas.

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Mientras tanto, el sistema de alertamiento celular continúa utilizándose para ejercicios y situaciones relacionadas con sismos. Durante el Primer Simulacro Nacional 2026, por ejemplo, los teléfonos recibieron un mensaje mediante el sistema de difusión celular como parte del ejercicio de prevención.

La incorporación de nuevos fenómenos busca que el celular se convierta en una herramienta más para recibir información oportuna ante una emergencia. Aun así, una alerta no sustituye las indicaciones de Protección Civil. Por lo que, cuando llegue un aviso, lo más importante será leerlo con atención y seguir las recomendaciones correspondientes.

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