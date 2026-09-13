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La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por ozono y las restricciones a la circulación, en punto de las 15:00 horas.
El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que permanece una estabilidad atmosférica moderada y la nubosidad se observa más desarrollada que ayer, por lo que el viento comienza a incrementarse con componente del norte.
Las concentraciones de ozono que alcanzaron valores de mala calidad del aire en algunas estaciones de monitoreo al norte y sur del Valle de México manifestaron una disminución, como resultado de las condiciones de ventilación y nubosidad señaladas, y se espera que la tendencia se mantenga las siguientes horas, por lo que se estima que las concentraciones de ozono no se incrementarán.
“La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas y agradecen a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud”, se precisó.
También se suspendieron las demás medidas, como limitar el ejercicio o las actividades al aire libre.
Valle de México mantiene Fase I de contingencia ambiental; prevén que calidad del aire sea de mala a muy mala
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