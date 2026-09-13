Nación | 13-09-26 | 16:57 |

Elementos de la Secretaría de Marina y otras autoridades federales efectuaron la ejecución de en dos inmuebles ubicados en la localidad de San Carlos, municipio de Guaymas, Sonora, como parte de la Operación Escudo “Componente Sable” y fue detenido Dilan Peña Escalante, alias “London”, identificado como operador logístico de “Los Salazar” en los municipios de Guaymas y Empalme.

También fue arrestado Emanuel Antonio Ibarra Miranda. Los cateos se realizaron en dos inmuebles ubicados en San Carlos, Guaymas, en los sectores de Posgeo y Bonita.

Entre lo asegurado se contabilizaron 882 dosis de cristal, mil 582 dosis de .

Dentro de las dosis de marihuana había 357 bolsas identificadas con la leyenda “Kannabis Olympos” y dos mil 385 tubos blancos y rojos con la leyenda “Olympos”.

Marina catea dos inmuebles en Sonora (13/09/2026). Foto: Marina
Marina catea dos inmuebles en Sonora (13/09/2026). Foto: Marina

Los efectivos incautaron un arma corta Glock calibre 10 mm, otra arma corta tipo réplica, 10 cartuchos útiles calibre 10 mm y un cargador.

Entre los vehículos asegurados se encuentra un Kia Optima 2015 con reporte de robo en San Diego, California, de fecha 26 de octubre de 2025.

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También fueron incautados 140 vapeadores, dos libretas, un rollo de hule para flejar, un paquete de bolsas de plástico, una fornitura, un par de rodilleras y cuatro mil 250 pesos en efectivo.

La afectación económica estimada al por lo asegurado asciende a 25 millones 714 mil 558 pesos.

Droga asegurada en Sonora durante operativo de la Marina (13/09/2026). Foto: Marina
Droga asegurada en Sonora durante operativo de la Marina (13/09/2026). Foto: Marina

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica.

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La Semar refrendó su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención y combate a las actividades ilícitas, así como de fortalecer las acciones coordinadas para contribuir a la seguridad y bienestar de la población.

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