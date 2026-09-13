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Durante la Operación Limpieza, la Secretaría de Marina y Economía, en conjunto con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), realizaron 21 operativos en cinco entidades del país para impedir que mercancía infractora de derechos de propiedad intelectual llegue a los consumidores.
En un comunicado las dependencias señalaron que, en 22 días, estas acciones permitieron asegurar 90 mil 535 productos, con un valor estimado de ocho millones 220 mil 709 pesos, en distintos establecimientos y puntos de almacenamiento y distribución ubicados en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Entre los productos asegurados se encontraron prendas de vestir y diversos artículos que ostentaban sin autorización marcas registradas, imágenes de personajes protegidos, utilizados para aparentar autenticidad y aprovechar indebidamente el reconocimiento comercial de sus legítimos titulares.
Productos asegurados por entidad
Estado de México
En el Estado de México los elementos incautaron 43 mil 974 productos, con un valor estimado de cuatro millones 644 mil 683 pesos.
Tlaxcala
En Tlaxcala se retiraron 15 mil 571 piezas, valuadas en un millón 61 mil 36 pesos.
Querétaro
En Querétaro se incautaron 12 mil 630 productos, con un valor de un millón 141 mil 152 pesos.
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Puebla
En Puebla fueron retiradas nueve mil 434 piezas, con un valor estimado de 796 mil 654 pesos.
Hidalgo
En Hidalgo se incautaron ocho mil 926 productos, valuados en 577 mil 184 pesos, en
Las dependencias resaltaron que con estas estrategias se fortalecen los primeros eslabones de la cadena de comercialización para frenar la distribución de productos presuntamente apócrifos, proteger los derechos de propiedad intelectual y brindar mayor certeza a los consumidores.
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