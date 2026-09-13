Amazon México tiene una alternativa que puede convertirse en una gran compañera de viaje. Se trata de una mochila Taygeer con capacidad de hasta 10 kilogramos que actualmente puede encontrarse por $498.00.

Su diseño está pensado para quienes buscan aprovechar al máximo el espacio disponible sin tener que cargar con una maleta voluminosa. La mochila tiene una capacidad de 35 litros y unas dimensiones de aproximadamente 43 x 28 x 18 centímetros, por lo que ofrece espacio suficiente para organizar ropa, accesorios y otros artículos indispensables para una salida de varios días.

¿Por qué vale la pena comprar la Mochila de viaje de 10 kg?

Uno de sus principales atractivos es que incorpora distintos compartimentos para mantener las pertenencias organizadas. Cuenta con un espacio acolchado para transportar una computadora portátil de hasta 15.6 pulgadas, característica que resulta especialmente útil para quienes necesitan trabajar, estudiar o llevar sus dispositivos durante el viaje.

También integra un puerto USB exterior que permite conectar una batería portátil y cargar dispositivos mientras te desplazas. Es importante considerar que la batería externa no está incluida, por lo que es necesario contar con una propia para aprovechar esta función.

La distribución de la mochila también busca facilitar los viajes en avión. Su apertura tipo maleta permite acceder con mayor facilidad al interior y organizar mejor las prendas y objetos, mientras que su formato está pensado para funcionar como equipaje de mano en determinados vuelos, siempre dependiendo de las políticas y dimensiones permitidas por cada aerolínea.

Resistente y funcional para el día a día

Otro punto a favor es su construcción pensada para acompañarte durante los traslados. El material ofrece resistencia al agua, algo conveniente cuando tienes que caminar bajo una lluvia ligera o desplazarte entre diferentes destinos y quieres proteger tus pertenencias.

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Además, sus diferentes bolsillos permiten distribuir artículos pequeños como cables, cargadores, documentos, teléfono, audífonos y otros accesorios que normalmente terminan mezclados dentro de una mochila convencional.

Su peso aproximado de 1.2 kilogramos también ayuda a que la mochila no se convierta en una carga adicional antes de comenzar a llenarla.