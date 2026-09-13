A sus 57 años, Gillian Anderson, famosa por interpretar a la agente Scully de "Los Expedientes Secretos X", sorprendió al revelarse como una mujer pansexual.

De acuerdo con la psicología moderna, quienes se identifican con esta orientación sexual pueden sentir atracción sexual o romántica por cualquier persona, sin importar género, orientación o identidad.

"En mi juventud, tuve relaciones con mujeres", declaró la actriz en entrevista con "The Australian", donde explicó que durante mucho tiempo no tuvo las palabras correctas para definirse.

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Esta no es la primera vez que Anderson habla sobre algunas de sus experiencias. Hace unas semanas, en una charla con "The Sunday Times", recordó una de sus primeras relaciones fue con una mujer mayor que ella.

"Una de mis primeras relaciones fue con una chica mayor en el instituto. Se sentía como algo secreto, ilícito e indebido, y teníamos que ocultarlo. Más tarde tuve un novio que se enteró y rompió conmigo", contó.

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Anderson confesó que nunca se ha considerado como una persona homosexual, ya que también se ha relacionado con hombres (tiene tres hijos), pero en su época no había ni la apertura, ni las palabras adecuadas para explicarlo.

"Definitivamente sentía que me faltaban las palabras para definirlo", explicó.

La actriz destacó que con el paso de los años, su manera de entender la atracción ha cambiado. Además de que, al escuchar a otras mujeres hablar de su sexualidad y de cómo han redescubierto su deseo le ha permitido reflexionar sobre la propia.

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"Oigo hablar de muchas mujeres de nuestra edad que están redescubriendo su sensualidad. Parece que están en el mundo de las citas, que tienen muchas oportunidades, pero que también reciben propuestas de hombres mucho más jóvenes”.

Esto y su experiencia en la serie "Sex Education" fue lo que la hizo cambiar su actitud hacia el sex, abrirse y así escribir sus dos libros "Want" y " More" que son recopilaciones de cartas en las que mujeres de todo el mundo detallan, de manera anónima, sus fantasías.

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