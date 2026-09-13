El Gobierno de la Ciudad de México informó que, tras nueve meses y más de 40 mesas de trabajo iniciadas en enero entre el Refugio Franciscano y diversas autoridades capitalinas, se alcanzaron una serie de acuerdos que han permitido el traslado de 156 seres sintientes de una estancia temporal, en el Deportivo Hermanos Galeana, al Refugio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

Cabe mencionar que los demás perros permanecen en albergues y refugios de la Ciudad de México, donde continúan recibiendo atención y cuidados integrales. El Gobierno mantiene la custodia de todos los seres sintientes y dará seguimiento a sus condiciones de resguardo, atención y bienestar.

Asimismo, las autoridades capitalinas saludaron el acuerdo reparatorio suscrito por el Refugio Franciscano en el ámbito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la participación de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Este instrumento establece obligaciones de reparación y mecanismos de seguimiento para garantizar la no repetición.

Para llegar a este punto, el Refugio acreditó mejoras en sus instalaciones y asumió el compromiso de cumplir con los estándares de cuidado y bienestar animal establecidos en el acuerdo.

Durante todo este proceso, el bienestar de todos los seres sintientes se mantuvo como criterio prioritario para alcanzar cualquier acuerdo.

Arranca proceso de adopción

Finalmente, se informa que a partir del 14 de septiembre inicia un programa conjunto de adopción responsable. Mediante una plataforma, la ciudadanía podrá conocer a los seres sintientes disponibles para adopción, tanto los que se encuentran en espacios de la Ciudad como los que están bajo resguardo del Refugio.

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Los procesos contemplarán una evaluación de las personas solicitantes, registro y seguimiento posterior, así como la disponibilidad médica-veterinaria de los perros.

El Gobierno de la Ciudad de México invitó a la ciudadanía a conocerlos y brindarles la oportunidad de encontrar una familia. “Cada uno merece un hogar donde reciba amor, cuidado, compañía y protección durante toda su vida. Adoptar responsablemente es abrirles las puertas de un hogar y asumir un compromiso permanente con su bienestar”.

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