Guanajuato, Gto.- El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que un tribunal condenó a 156 años y tres meses de prisión a Adrián “N”, responsable de la desaparición forzada de cinco personas en las ciudades de Guanajuato y Silao.

Entre enero y febrero de 2021, el hoy sentenciado privó de la libertad a tres hombres y dos mujeres en distintos hechos registrados en la capital del estado, para posteriormente trasladarlos a un inmueble en Silao, donde permanecieron ocultos y sometidos a diversas formas de tortura.

El fiscal dijo que se está trabajando en la investigación y judicialización de carpetas de investigación por ese delito.

“Sí hay resultado”, enfatizó este domingo después de asistir a la ceremonia por el 179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes, en Irapuato.

Puso como ejemplo el castigo impuesto a Adrián “N”, de más de 156 años en la cárcel.

La investigación conducida por el Ministerio Público especializado en investigación de personas desaparecidas, permitió identificarlo y detenerlo.

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Por otra parte, en un comunicado, la FGE dijo que en juicio oral “acreditó su responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de dos víctimas, así como el mismo delito en su modalidad agravada en perjuicio de las otras tres personas”.

"El juez determinó imponerle la pena privativa de la libertad, que pasará en prisión por el resto de su vida”, precisó la FGE.

El juzgador también lo sentenció al pago de una multa económica y la reparación integral del daño a las víctimas.

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