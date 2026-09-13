[Publicidad]
Guanajuato, Gto.- El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que un tribunal condenó a 156 años y tres meses de prisión a Adrián “N”, responsable de la desaparición forzada de cinco personas en las ciudades de Guanajuato y Silao.
Entre enero y febrero de 2021, el hoy sentenciado privó de la libertad a tres hombres y dos mujeres en distintos hechos registrados en la capital del estado, para posteriormente trasladarlos a un inmueble en Silao, donde permanecieron ocultos y sometidos a diversas formas de tortura.
El fiscal dijo que se está trabajando en la investigación y judicialización de carpetas de investigación por ese delito.
“Sí hay resultado”, enfatizó este domingo después de asistir a la ceremonia por el 179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes, en Irapuato.
Puso como ejemplo el castigo impuesto a Adrián “N”, de más de 156 años en la cárcel.
La investigación conducida por el Ministerio Público especializado en investigación de personas desaparecidas, permitió identificarlo y detenerlo.
[Publicidad]
Por otra parte, en un comunicado, la FGE dijo que en juicio oral “acreditó su responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de dos víctimas, así como el mismo delito en su modalidad agravada en perjuicio de las otras tres personas”.
"El juez determinó imponerle la pena privativa de la libertad, que pasará en prisión por el resto de su vida”, precisó la FGE.
El juzgador también lo sentenció al pago de una multa económica y la reparación integral del daño a las víctimas.
[Publicidad]
También te puede interesar:
Congreso de Puebla revoca mandato de alcaldes de 3 municipios por problemas de ingobernabilidad; crea concejos municipales
Rescatan a 12 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez; detienen a tres implicados
[Publicidad]
Estudiante española es asesinada en Cuautla durante un asalto; Fiscalía investiga el crimen como feminicidio
Gobernadora interina de Sinaloa se reúne con buscadoras de Sinaloa; acuerdan reforzar seguridad y avanzar en identificación humana
dmrr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Chivas derrota a Pumas con doblete de Santiago Sandoval y es el nuevo líder del Apertura 2026
Estados
Dan 156 años de prisión a responsable de cinco desapariciones forzadas en Guanajuato; víctimas fueron llevadas a Silao
Mundo
China pide construir “barrera de seguridad” para la IA; advierte sobre los riesgos de la tecnología
Universal Deportes
Santos Laguna remonta a los Bravos de Juárez para firmar su primera victoria en el torneo
Viral
¿Premio doble? Atleta australiana tiene accidente intestinal en pleno HYROX en China
Fútbol
América vs Tigres: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?
Espectáculos
Hija de Ivonne Montero cuenta espeluznante experiencia paranormal en su propia casa
Fútbol
Chivas vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de la Jornada 8 de la Liga MX?