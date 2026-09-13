Culiacán, Sin.- En reunión que sostuvo la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, con activistas de búsqueda de seis municipios y del vecino estado de Durango, se acordó fortalecer su seguridad y protección, sobre todo para las que enfrentan amenazas o han sido víctimas de agresiones.

La Mandataria estatal suscribió el compromiso de dar seguimiento a sus inquietudes planteadas y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de atender los casos de los desaparecidos, con el propósito de avanzar en las acciones de búsqueda, investigación e identificación humana.

En la reunión, las activistas de los diversos colectivos de Culiacán, Guasave, El Dorado, Juan José Ríos, Los Mochis, Mazatlán y del vecino estado de Durango expusieron sus demandas de mayor seguridad para las buscadoras, conocer los avances de las investigaciones de desaparecidos y la identificación humana.

Durante el encuentro con estos organismos de la sociedad civil, Graciela Domínguez se comprometió a mantener un diálogo permanente con ellas y atender, desde las instituciones, las necesidades que plantean.

En esta reunión, acompañaron a la mandataria estatal interina la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, la comisionada estatal de Búsqueda de Personas, Karina Márquez, el secretario de Seguridad Pública del Estado, general Sinhué Téllez López, entre otros funcionarios.

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