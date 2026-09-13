[Publicidad]
Culiacán, Sin.- En reunión que sostuvo la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, con activistas de búsqueda de seis municipios y del vecino estado de Durango, se acordó fortalecer su seguridad y protección, sobre todo para las que enfrentan amenazas o han sido víctimas de agresiones.
La Mandataria estatal suscribió el compromiso de dar seguimiento a sus inquietudes planteadas y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de atender los casos de los desaparecidos, con el propósito de avanzar en las acciones de búsqueda, investigación e identificación humana.
En la reunión, las activistas de los diversos colectivos de Culiacán, Guasave, El Dorado, Juan José Ríos, Los Mochis, Mazatlán y del vecino estado de Durango expusieron sus demandas de mayor seguridad para las buscadoras, conocer los avances de las investigaciones de desaparecidos y la identificación humana.
Durante el encuentro con estos organismos de la sociedad civil, Graciela Domínguez se comprometió a mantener un diálogo permanente con ellas y atender, desde las instituciones, las necesidades que plantean.
En esta reunión, acompañaron a la mandataria estatal interina la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, la comisionada estatal de Búsqueda de Personas, Karina Márquez, el secretario de Seguridad Pública del Estado, general Sinhué Téllez López, entre otros funcionarios.
También te puede interesar:
[Publicidad]
Delegado del IMSS-Bienestar Veracruz rechaza críticas por desabasto de insumos
Hallan cinco cuerpo envueltos en plástico en distintas partes de Culiacán
Entre apagones y protestas, Claudia Sheinbaum presenta su Informe de Gobierno en Yucatán
[Publicidad]
mahc
[Publicidad]
Más información
Viral
De México a Japón: los edificios más coloridos y sorprendentes del mundo
Al día
¡Es la abeja reina! Todos los negocios de El Clan de Andy López Beltrán pasan por Adán Augusto López
Al día
¡Infierno en Tláhuac! Usuarios de la Línea 12 duplican traslados con los camiones de la RTP
Espectáculos
Ricardo O’ Farrill pide empatía por Gala Montes ante rumores de un brote psicótico