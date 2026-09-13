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La actividad del Apertura 2026 sigue este domingo 13 de septiembre con solo un par de partidos en el menú por parte de la Liga MX.
El primero será en la Comarca Lagunera, cuando Santos abra las puertas del estadio Corona para recibir a los Bravos de Juárez en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.
Duelo de los últimos dos lugares de la tabla general, ya que los locales ocupan el lugar 17 con 1 punto, mientras que la visita, el 18, con ceros puntos.
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Santos llegará con la urgencia de ganar ante su gente, mientras que los Bravos buscarán rascar algunos puntos en su visita a Torreón.
En punto de las 19:07 horas, el estadio Akron será el escenario para que Chivas reciba a los Pumas. En un partido que promete muchas emociones.
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El equipo de Gabriel Milito ha tenido un buen arranque del Apertura 2026 al colocarse como cuarto lugar general, con 14 unidades. Mientras que los felinos universitarios se encuentran en el décimo lugar, con 11.
¿Por dónde ver los partidos de HOY de la Liga MX?
- Santos vs Juárez: ESPN y ViX
- Chivas vs Pumas: Amazon Prime
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