Un juez dictó sentencia de 29 años y tres meses de prisión, así como una multa de 378 mil 472 pesos contra Noel Salgueiro Nevárez, alias “El Flaco Salgueiro”, líder de la facción “Gente Nueva” del Cártel de Sinaloa, quien operaba en Chihuahua, lugarteniente de Joaquín “El Chapo Guzmán”.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en Tamaulipas, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), comprobó que

“El Flaco Salgueiro” es penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego, en ambos casos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En octubre de 2011, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron durante la madrugada a Salgueiro Nevárez, cuando circulaba sobre la carretera federal Mochis- Culiacán a bordo de una camioneta tipo Pick Up, en la que se hallaron un arma de fuego larga, una corta y cargadores.

Posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y se inició la averiguación previa y tras reunir el material probatorio, ejerció acción penal en su contra por estos ilícitos.

En diciembre de 2019, “El Flaco Salgueiro” fue entregado en extradición al Gobierno de Estados Unidos.

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En mayo de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez una orden de reaprehensión en su contra, que se cumplimentó en junio de 2026 cuando la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol coordinó su deportación controlada a México.

De inmediato, fue detenido en la línea fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, para ser puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional y dar inicio al proceso judicial que culminó en el fallo condenatorio que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Núm. 1 “Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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