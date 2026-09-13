Acompañadas por la histórica nominación de Scarlett Camberos al Balón de Oro, las Águilas del América se declaran listas para enfrentar a Tigres Femenil, su tercer rival del Grupo A.

Visto por algunos como un auténtico clásico en la Liga Femenil, las azulcremas y las Amazonas chocan en un duelo donde el invicto de ambas está en juego, así como el liderato de sus respectivos sectores.

Ángel Villacampa, entrenador de las emplumadas, reconoce la importancia de este duelo ante una de las escuadras más fuertes del circuito y que constantemente está inmersa en la pelea por el título.

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"Catalogarlo como Clásico o no, es lo de menos. Sería muy hipócrita decir que es un partido más, es un partido muy especial con una rivalidad muy especial porque si miramos el palmarés, nosotras queremos ese trono y es el rival a batir”, comentó el español.

La estupenda remontada sobre Pumas en CU elevó, aún más, la moral de las azulcremas, por lo que arriban con un gran deseo de victoria ante las felinas y con el impulso de jugar en el estadio Azteca, que apunta para tener una fenomenal entrada.

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El técnico de Tigres, Pedro Losa, evitó las comparaciones de este duelo con el de Rayadas, pero sí dejó en claro lo que le genera cuando enfrenta a las capitalinas.

“Es un partido de máxima rivalidad. Me gusta mucho jugar los Clásicos contra Rayadas, pero también me motiva mucho jugar los duelos ante América”.

Ante las Águilas, las regiomontanas arriban con la dolorosa baja de Greta Espinoza, quien sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior y esguince del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha, lesión que la dejará fuera por el resto del torneo.

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Con 30 goles a favor, América es la escuadra más goleadora de la liga; Tigres es la mejor defensa del actual torneo con solamente un tanto en su contra. Las Águilas han recibido tres anotaciones y las Amazonas han marcado en 19 ocasiones.

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