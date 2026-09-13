Este domingo las Chivas ganaron, gustaron y golearon frente a los Pumas (3-0) en el cierre de la jornada 8 del torneo Apertura 2026 y lo hicieron en el estadio Akron frente a su gente. El mejor premio no fueron los tres puntos, sino adueñarse de la cima del campeonato en la antesala del Clásico Nacional frente al América.

Santiago Sandoval firmó su mejor noche como rojiblanco al anotar un doblete y encaminar a su equipo a la victoria. Pumas, por el otro lado, ni en los veteranos ni en sus jugadores jóvenes encuentra esperanza. La afición ya se está empezando a cansar, y para colmo, son víctimas de las burlas en redes sociales.

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Ni bien terminó el partido en el estadio Akron, las publicaciones del marcador final tanto de Chivas como de Pumas se inundaron de imágenes, insultos y comentarios celebrando el mal pasar de los universitarios. Algunos aficionados universitarios exigen la salida de Antonio Sancho de la directiva, otros la de Esteban Solari como director técnico.

Por el otro lado, los chivahermanos enaltecen a su canterano Sandoval y al entrenador Gabriel Milito, además de empezar a saborear la previa del partido contra América.

A continuación, les dejamos LOS MEJORES MEMES de la goleada del Guadalajara.

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Los MEJORES MEMES de la victoria de Chivas sobre Pumas

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