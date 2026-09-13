La Arena Ciudad de México ya tenía a su favorito desde antes de que sonara la primera campana. Abucheos ensordecedores para Dominik Mysterio y una ovación total para El Grande Americano.

El combate estelar de Triplemanía 34 se salió rápido de control y se metió hasta las primeras filas, le regaló un show de primera mano a los que pagaron boleto en ringside.

La rudeza la puso Dominik. Sacó una silla de debajo del ring y castigó una y otra vez la espalda del Grande. Luego vinieron los cinturonazos, esos que retumbaron desde el ring hasta las gradas. La espalda del retador terminó marcada, con sangre y con el público sorprendido.

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El momento emotivo llegó con el famoso ‘619’ . Dominik aplicó el movimiento insignia de su padre, Rey Mysterio, y aunque encendió a la arena, no fue suficiente. El Grande aguantó la cuenta de tres. Lo intentó una segunda vez y el resultado fue el mismo. El público no podía creer la resistencia del enmascarado.

Ya exhaustos, con los cuerpos marcados por la batalla, el desenlace rozó lo increíble. El Grande noqueó al réferi por accidente y, de la nada, apareció Rey Mysterio.

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El grande americano es el nuevo mega campeón de Triple A después de vencer a Dominik Mysterio en la lucha estelar de Triplemania 34.



FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL pic.twitter.com/evcs6JIOXK — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 14, 2026

El ídolo se puso la camisa de oficial, contó las tres palmadas cuando El Grande tenía encima a Dominik y decretó la victoria del mexicano.

El final fue simplemente épico. Mientras sonaba el "Cielito Lindo" a todo pulmón en la Arena CDMX, El Grande Americano levantaba el Megacampeonato de AAA rodeado de todo el roster y con el propio Rey Mysterio celebrando a su lado.

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