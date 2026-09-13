Tras siete semanas de competencia, muchas despedidas y varias polémicas, son nueve los habitantes de "La casa de los famosos México" que aún continúan en el juego.

Ese domingo, el reality despidió a otro más de sus competidores, una salida que sorprendió a muchos dentro y fuera del programa.

Entre los nominados se encontraban Masad, Brianda, Gema Garoa, Karina Torres y Mariana Ochoa, pero antes de conocer al eliminado, la producción decidió sacudir a todos con su famosa dinámica de "Congelados".

Y es que, tras abandonar la casa por problemas de salud, Aldo Rendón regresó para dejar al foro, los participantes, los panelistas, los concursantes y hasta la propia Galilea.

Otro de los momentos que dieron de qué hablar fue el posicionamiento entre Masad y Karina, quien decidió dar por terminada (de manera definitiva) su amistad con el árabe; incluso pinto su línea.

Al final de la noche, y por decisión del público Masad Altamimi dejó el reality y con ello la posibilidad de ganar los 4 millones de pesos.

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