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El punk rock de Motion City Soundtrack volvió a sonar en un escenario mexicano tras 18 años de ausencia. Esta tarde, la banda originaria de Mineápolis, llegó al Vans Warped Tour para reencontrarse con sus fans capitalinos y recordar cómo es que sonaban los primeros años de los dosmiles.
El segundo día del festival convocó a una gran afluencia de seguidores del punk, rock y la música alternativa que llegaron hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez; sin embargo, las primeras horas se vivieron con una mayor tranquilidad después de conocer los horarios, revelados a última hora.
Para Motion City Soundtrack, la presentación significó el regreso a nuestro país después de casi dos décadas. La banda liderada por Justin Pierre interpretó algunos temas que se hicieron himnos hace décadas y entre los que destacaron “Everything Is Alright” y “My Favorite Accident”.
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Pero, a tan a sólo 500 metros, otra fiesta se llevaba a cabo, la de State Champs, en el escenario Bigbox Stage. Ahí, los fans corearon canciones como "Everybody but your stitches" y se dejaron llevar por la propuesta del grupo.
Al concluir sus respectivas presentaciones, ambas bandas prometieron regresar a México y aprovecharon sus encuentros con el público para invitar a las nuevas (y viejas) generaciones a conocer más de sus proyectos y de su música.
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