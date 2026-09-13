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La alcaldía Cuauhtémoc y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) formalizaron un convenio para retirar cableado de telecomunicaciones en desuso y reordenar la infraestructura que se encuentra en las calles de las 33 colonias de la demarcación.
En un comunicado, la demarcación explicó que el acuerdo establece rutas y zonas prioritarias para intervenir, además del retiro de cables que ya no prestan servicio y el reacomodo o corrección de altura de aquellos que continúan funcionando.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega explicó que los trabajos también contemplan atender catenarias y, cuando sea necesario y conforme a la normatividad, realizar la poda de ramas que interfieran con la infraestructura de telecomunicaciones.
La colaboración entre la alcaldía y empresas del sector comenzó hace varios meses mediante las jornadas “Descabléale”, con las que hasta ahora se han retirado más de 3 mil 100 metros de cableado en desuso en distintas colonias de la demarcación.
Durante la firma del convenio, realizada en la Sala de Cabildos, Rojo de la Vega señaló que el acuerdo permitirá llevar a una siguiente etapa los trabajos que ya se realizan en las calles, mediante una coordinación con las empresas para identificar los puntos que requieren mayor atención.
En las acciones participan integrantes de CANIETI y empresas como Cirion Technologies, Megacable, Totalplay, AT&T e izzi. La alcaldía será la encargada de coordinar y dar seguimiento a las intervenciones, además de brindar acompañamiento de seguridad a las cuadrillas.
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La alcaldesa afirmó que el retiro del cableado forma parte de las acciones de prevención situacional de su administración, bajo el argumento de que el mejoramiento de las condiciones del entorno urbano puede contribuir a generar una mayor percepción de seguridad entre quienes viven y transitan por la demarcación.
“Una acción que parece pequeña, retirar un cable, pero multiplicada por cientos y miles de cables puede hacer toda la diferencia aquí en Cuauhtémoc”, señaló Rojo de la Vega.
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