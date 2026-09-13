Este sábado el América fue derrotado por el Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven, sin embargo, los aficionados azulcremas se burlaron del desempeño del guardameta colombiano Kevin Mier, de quien aseguran que "colaboró" en varios de los goles de las Águilas. Uno de ellos es el exportero Moisés Muñoz.

Muñoz es parte de las transmisiones de Layvtime, el canal de YouTube de Miguel Layún que transmite partidos de la Liga MX, y este sábado fue comentarista del Clásico Joven. Al final, participó del programa Argüende Futbolero, donde compartió espacio con Shaggy Martínez, Jorge Rubio, Pello Maldonado y Alex Déleon, para discutir los momentos destacados del partido.

Sin embargo, el exportero americanista aprovechó el micrófono para insultar y burlarse del apellido de Kevin Mier.

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"Mira, Mier...da muchos rebotes, Mier...da mucha inseguridad a sus compañeros", dijo Muñoz, haciendo un juego de palabras con el apellido del guardameta colombiano.

"Y lo dije en la transmisión, entiendo ahora por qué Mier...da muchos rebotes y por qué no se queda con el balón, porque cuando intentó quedarse con el balón, le regaló un gol al América. Ya no voy a exigirle que se quede con el balón porque cada vez que lo intenta comete un error", agregó.

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