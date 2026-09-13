La primera victoria en el campeonato para Santos Laguna no podía llegar de otra forma que no fuera agónica, con suspenso hasta el último minuto. Pero llegó. Fue 2-1 frente a los Bravos de Juárez, que no pueden salir del último lugar ni conseguir otro resultado que no sea derrota, ya son ocho consecutivas.

Los dos peores equipos del torneo Apertura 2026 se enfrentaron en la Comarca Lagunera y contrario a lo que se esperaba de ellos, ambos ofrecieron un espectáculo, donde los porteros Carlos Acevedo y Sebastián Jurado fueron figuras.

El portero de la Selección Mexicana salvó a su equipo en el primer tiempo. Primero, de un cabezazo de Denzell García; después, fue el travesaño quien "le echó la mano" a los locales tras un disparo potente de Monchu. A Juárez, claramente le hace falta un poco de suerte.

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Sobre el final del primer tiempo, el árbitro anuló de manera correcta un gol de Diego González por fuera de lugar, pero los dirigidos por Renato Paiva avisaban que iban por su primera victoria.

Una polémica decisión arbitral sentenció penal para los Bravos y Óscar Estupiñán (54') lo intercambió por gol. Por un momento, el equipo de Gustavo Lema soñó con su primera victoria, pero rápidamente ese sueño se convirtió en pesadilla.

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Ezequiel Bullaude (64'), la gran figura de los Guerreros, empató el encuentro con un gol de cabeza tras un fantástico centro de Mauricio Cuevas. Esa anotación fue el combustible que necesitaban para lanzarse al frente y buscar la victoria.

Sebastián Jurado hizo de todo para evitar una nueva derrota, a Esteban Lozano le ahogó el grito de gol con una atajada fantástica al minuto 73, pero tan solo unos instantes más adelante, el canterano americanista encontró su revancha y convirtió el 2-1 que selló la remontada.

El partido pudo terminar en goleada, pero Franco Pardo falló un penalti, que Jurado atajó con mucho carácter. Sin embargo, los Guerreros se conformaron con la victoria y los tres puntos. La maldición terminó, pero Santos se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

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