La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión y detuvo la mañana de este domingo a los exfuncionarios del Ayuntamiento de Torreón y matrimonio, José Elías Gánem Guerrero y Martha Esther Rodríguez Romero.

La detención ocurrió la madrugada de este domingo al interior del fraccionamiento Residencial Galerías, en la casa que ambos detenidos habitaban.

Hasta el momento la delegación de la FGR no ha dado mayores detalles, pero la detención de ambos exfuncionarios ya está reportada en el Registro Nacional de Detenciones.

José Elías Gánem Guerrero fue secretario del Ayuntamiento de la actual administración municipal hasta agosto de 2025, mientras que su esposa, Martha Rodríguez, fue la titular del Centro de Justicia Municipal desde 2022 hasta inicios de septiembre de este año.

La FGR no ha precisado el presunto delito o delitos por el que fueron detenidos y trasladado a las instalaciones de la fiscalía en Coahuila.

Sin embargo, durante su paso como secretario del Ayuntamiento, José Gánem fue acusado en varias ocasiones por el diputado local, Antonio Attolini y el senador Luis Fernando Salazar, de presuntos actos de corrupción y abusos de autoridad.

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