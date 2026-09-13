Culiacán, Sin. - En uno de los conjuntos habitacionales del fraccionamiento de la Isla Musala, en Culiacán, el ejército y elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado aseguraron dos residencias, en cuyo interior localizaron armas automáticas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Los datos que se conocen, es que en la privada Banús 360, se reportó la presencia de varias personas armadas, por lo que se desplazó un operativo, en el que no se encontró a civiles en las residencias, en donde estaban estacionados cuatro vehículos robados.

Localizaron armas y cuatro vehículos robados (13/09/26) Foto: Especial.

El personal militar tendió un cerco con unidades artilladas y blindadas en ese sector y al verificar una de las privadas, desde el exterior, alcanzaron a ver varios vehículos, con matrículas reportados como robados, por lo que procedieron a ingresar al conjunto habitacional de la Isla Musala.

Ninguna autoridad ha rendido un informe sobre este operativo, ni del número de armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo táctico fue encontrado en su interior, donde permanecen peritos practicando las diligencias respectivas de estas acciones.

En la privada Banús 360, se reportó la presencia de varias personas armadas, por lo que se desplazó un operativo, en el que no se encontró a civiles en las residencias. (13/09/26) Foto: Especial.

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