Mérida, Yucatán. - Investigadores yucatecos avanzan en el desarrollo de una vacuna terapéutica contra el Mal de Chagas, la cual entrará en la fase de ensayos clínicos en seres humanos, después de varios años de trabajo y resultados favorables en animales.

El investigador del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y líder del proyecto, Julio Vladimir Cruz Chan, informó que la vacuna ha sido evaluada en estudios preclínicos, principalmente con ratones y perros.

“La etapa de ensayos preclínicos permitió analizar si el candidato genera una respuesta inmunitaria y si puede disminuir los efectos de la infección antes de probarlo en seres humanos”, precisó el Investigador

Explicó que el siguiente paso será un estudio clínico de fase uno en seres humanos a partir del próximo año, en el cual los investigadores deberán comprobar principalmente que la vacuna es segura y determinar cómo responde el sistema inmunitario de los voluntarios.

“Sin embargo, el proyecto todavía no representa una vacuna disponible para la población.

Antes deberán completarse las diferentes fases clínicas, en las que se evaluarán su seguridad, respuesta inmunitaria y eficacia”, aclaró el académico.

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El investigador advirtió que en Yucatán unas 16 mil personas estarían infectadas de la enfermedad de Chagas, lo cual convierte este padecimiento en una amenaza silenciosa para la salud pública en la región.

Recordó que la enfermedad de Chagas se transmite, principalmente, por el contacto con las heces de un insecto infectado conocido en Yucatán como "pic" o chinche besucona.

¿Qué es la enfermedad de Chagas?

La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es una afección que puede causar problemas serios al corazón y estómago.

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Es una enfermedad parasitaria común en Latinoamérica, especialmente en áreas rurales y de escasos recursos.

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