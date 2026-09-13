“Dónde están, dónde están / los insumos del Bienestar” y “No te vayas a enfermar / no tenemos material”, fueron los gritos de docenas de médicos y trabajadores del sector salud de Veracruz que salieron a las calles a protestar por la falta de insumos y medicamentos en hospitales y clínicas.

Con pancartas con la leyenda “El IMSS Bienestar es un fracaso, Ramos Alor Renuncia”, integrantes del Centro de Alta Especialidad de la ciudad de Xalapa -uno de los más importantes del estado-, tomaron las calles para denunciar la falta de insumos básicos y, de paso, exigir la renuncia del funcionario federal.

“Señor señora, no sea indiferente, México requiere insumos suficientes / Señor señora, no sea indiferente, México requiere insumos suficientes”, corearon por distintas calles de la capital, donde se concentraron frente a Palacio de Gobierno.

“Dónde están, dónde están / los insumos del Bienestar” y “No te vayas a enfermar / no tenemos material”, fueron los gritos de docenas de médicos y trabajadores del sector salud de Veracruz. (13/09/26) Foto: Especial.

“No queremos sus disculpas / queremos su renuncia”, era parte de las arengas que los trabajadores y médicos gritaron en un conflicto que creció luego que el delegado del IMSS-Bienestar fue exhibido en una videograbación donde se le observa minimizar el problema de desabasto de insumos en hospitales y clínicas y amenazar a médicos residentes que exigían una solución.

Frente a Palacio de Gobierno, los médicos exigieron a los gobiernos estatal y federal atender la problemática e incluso solicitar una declaratoria de emergencia en salud estatal por la falta de insumos básicos.

En un pronunciamiento, denunciaron además graves deficiencias en el traslado del Sector Salud de Veracruz al IMSS Bienestar y exigieron a las autoridades dotar adecuadamente de medicamentos y materiales y no sólo hacer y no sólo hacer suministros parciales.

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Frente a Palacio de Gobierno, los médicos exigieron a los gobiernos estatal solicitar una declaratoria de emergencia en salud estatal por la falta de insumos básicos. (13/09/26) Foto: Especial.

“Comunicamos de manera transparente a la sociedad veracruzana que nos encontramos laborando bajo protesta, en exigencia de que se garantice el presupuesto y abasto necesario para el correcto ejercicio de nuestra labor profesional y protección integral de la salud de nuestros pacientes”, expresó un doctor, quien fijó el posicionamiento de los inconformes.

En la plaza pública, pidió a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), su intervención ante lo que llamó “la delicada situación que atraviesa nuestra institución y todo el sistema de salud de la entidad” para garantizar y canalizar recursos presupuestales, tecnológicos y de infraestructura de salud.

Los médicos y trabajadores advirtieron que la precariedad actual en el suministro de medicamentos, material de curación y mantenimiento operativo contraviene los principios garantizados en la Constitución y la Ley General de Salud, normativa –recordaron– que compromete al Estado a proveer servicios médicos dignos, oportunos y de calidad.

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En las últimas semanas hubo constantes protestas de médicos y enfermeras por la falta de insumos básicos y medicamentos. (13/09/26) Foto: Especial.

“El esfuerzo y compromiso del personal resulta insuficiente ante carencia estructural de insumos básicos”, alertaron.

En las últimas semanas hubo constantes protestas de médicos y enfermeras por la falta de insumos básicos y medicamentos; incluso se había denunciado la cancelación de decenas de cirugías.

Sin embargo, la confrontación creció cuando el delegado del IMSS Bienestar, en una reunión con médicos residentes, fue grabado mientras minimizaba el problema y trataba con desdén a los médicos residentes.

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“¿Y los pacientes que están esperando una cirugía les vamos a decir que esperen 10 días más?”, le cuestionó una doctora residente.

-Sentido común: si usted no quiere operar y no participar, no opere. No opere, sencillamente, porque usted se siente ofendida de que no tiene las herramientas para operar. No opere. Así de sencillo, respondió el funcionario morenista.

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