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Santos Laguna recibe a FC Juárez en el Estadio Corona, en un duelo entre los dos últimos lugares de la clasificación y con la urgencia de sumar en el cierre de la jornada 8.
Los Guerreros llegan al compromiso con apenas un punto después de siete partidos. El conjunto dirigido por Renato Paiva todavía no conoce la victoria en el torneo, pero en casa, contra el peor equipo del Apertura 2026, tienen una oportunidad inmejorable para romper esa maldición.
Del otro lado aparecen los Bravos, que viven un panorama todavía más delicado. Ubicados en el último lugar, arrastran siete derrotas consecutivas.
Ambos están obligados a ganar o se empezarán a despedirse de manera oficial de las aspiraciones para el resto del campeonato.
Sigue aquí el minuto a minuto entre Santos Laguna y Juárez FC
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