Chilpancingo, Gro.- Guerrero reconoció al artista Bernardo Rosendo Ponce con la Presea “Sentimientos de la Nación”, por su trayectoria y su contribución a la preservación de las técnicas artesanales de Olinalá y de la región de La Montaña.

La distinción, considerada la máxima que otorga el Congreso del Estado, fue entregada durante la sesión solemne por el 213 aniversario de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, realizada en la Catedral de la Asunción de María.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) encabezó la entrega del reconocimiento y destacó que la presea también representa un reconocimiento a las artesanas y artesanos que mantienen los saberes y tradiciones de Guerrero a través de generaciones.

“Hoy Guerrero reconoce su talento, su constancia y su capacidad de innovar sin olvidar nunca de dónde viene”, expresó la mandataria al referirse a la trayectoria del artista guerrerense.

Durante la ceremonia, Salgado Pineda también destacó el legado de José María Morelos y Pavón y llamó a mantener vigentes los principios de soberanía, justicia, igualdad y libertad planteados durante el Primer Congreso de Anáhuac.

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“Morelos nos convoca a construir un Guerrero y un México más justo, más libre e igualitario. Esa es la fuerza de nuestra historia: ser siempre cuna de la patria y corazón de la soberanía”, señaló.

¿Quién es Bernando Rosendo Ponce?

Bernardo Rosendo Ponce ha llevado el arte y la cultura de Olinalá a escenarios nacionales e internacionales. En julio de 2022 participó en el proceso que dio paso a la nueva denominación de origen “Lacas de Olinalá” y ese mismo año recibió la condecoración “Vicente Guerrero”, otorgada por los tres poderes del estado.

Actualmente desarrolla el proyecto artístico “Tren Maya”, integrado por 49 obras de gran formato que representan la historia, cultura, naturaleza y vestigios de la civilización maya.

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Durante la sesión solemne, en la que estuvieron presentes 39 diputadas y diputados, la diputada Leticia Mosso Hernández dio lectura a los “Sentimientos de la Nación”, mientras que Obdulia Naranjo Cabrera realizó la lectura de la Lista de Honor de los Diputados Constituyentes.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Erika Isabel Guillén Román, destacó la trascendencia histórica del Primer Congreso de Anáhuac y su legado para Guerrero y México.

El Primer Congreso de Anáhuac fue encabezado por José María Morelos y Pavón en Chilpancingo, donde fueron planteados principios que marcaron el proceso de construcción de la nación mexicana.

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A la ceremonia asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney Montalvo; alcaldesas y alcaldes, funcionarios estatales, representantes del sector empresarial y de la sociedad guerrerense.

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