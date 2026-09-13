Clásico o no, América y Tigres nunca decepcionan. Las Águilas aprovecharon el empuje de los más de 20 mil aficionados para derrotar 5-2 a las Amazonas y extender su seguidilla de victorias.

Contundentes. No existe otra palabra para describir lo que fueron las Águilas durante la primera mitad del encuentro. La intensidad azulcrema asfixió por completo a las Amazonas, que no lograban encontrar cómo detener el asedio de las locales.

El marcador lo abrió Jana Gutiérrez al minuto 6. La lateral americanista colocó el balón en el ángulo de la portería felina para que entrara de “campanita” e hiciera explotar el estadio con un estupendo gol.

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Todo el peligro era generado por el equipo capitalino, que hizo figura a Itzel González por las atajadas realizadas.

Hasta la media hora de juego llegó un aviso felino. Sabrina Enciso se encontró el balón en el área americanista, pero su flojo disparo fue tarea fácil para Celeste Espino. A las Águilas no les gustó el despertar rival, así que apretaron y anotaron dos goles consecutivos.

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Primero fue el de Xcaret Pineda, quien desde fuera del área impactó el balón, se encontró con el desvío de Alexia y el esférico terminó en la red.

Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro, apareció con el tercer tanto con una pulcra definición al quedar mano a mano.

Las felinas reaccionaron de nuevo en la recta final del primer tiempo y fue una prueba de lo que venía.

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Con la holgada ventaja en el marcador, las Águilas lucieron pasivas en los primeros instantes de la segunda parte, donde llegaron dos goles de las visitantes.

Kgatlana fabricó el primero con un estupendo contragolpe a velocidad. La sudafricana venció a Espino al minuto 49 y para el 51 hizo el segundo, colocando el juego 3-2.

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América recibió esos dos tantos y volvió la versión de la primera parte para evitar una voltereta.

Geyse prendió el esférico de volea, tras un rechace en el área de Tigres, para recuperar terreno al 56. Ya en el 69’, Nancy Antonio presionó la salida felina para provocar un error y mandar el balón al fondo de la red y completar la manita.

Solamente hay una escuadra invicta en el torneo y es el América.

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Fiesta americanista🦅🤩



Las Águilas vencieron 5-2 a Tigres para mantener su invicto en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. 💪🏻



La asistencia fue de más de 20 mil en el Estadio Banorte. pic.twitter.com/WH42TD39bR — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 14, 2026

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