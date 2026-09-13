Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirmó a través de una publicación en X, que cualquier desarrollo de superinteligencia debe tener como principio central que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad y permanezca bajo control humano.

“Si la IA que construimos no está ayudando a la humanidad y bajo control humano, no vale la pena perseguirla”, señaló.

El directivo también planteó la necesidad de acelerar y extender los beneficios de la inteligencia artificial para que estos no permanezcan concentrados en determinadas empresas o regiones.

A su juicio, el acceso a estas tecnologías debe distribuirse ampliamente entre países, comunidades y compañías, para lo cual consideró necesario un ecosistema en el que puedan desarrollarse tanto modelos cerrados como de código abierto.

Any pursuit of superintelligence has to be grounded in the core principle that if the AI we build is not helping humanity and under human control, it's not worth pursuing.



We also need to accelerate and spread the benefits of AI, such that they are diffused broadly across… — Satya Nadella (@satyanadella) September 13, 2026

Sin embargo, advirtió que la supervisión de la inteligencia artificial no puede quedar en manos de un grupo reducido de empresas o instituciones.

Subrayó que las empresas deben conservar el control sobre su conocimiento y sus modelos, evitando depender de un único proveedor de inteligencia artificial.

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“El punto clave es que esto no puede estar controlado por un puñado de entidades, sino que debe tener una amplia representación en todo el ecosistema, los países y los campos, incluida la academia”.

Además, respaldó una mayor participación en el desarrollo de mecanismos de evaluación y alineación de la IA, y advirtió que esta tecnología “no puede estar controlada por un puñado de entidades”, sino que debe contar con representación de distintos sectores, incluida la academia.

Microsoft plantea control empresarial y acceso amplio

Adelantó que Microsoft publicará un “Código de Conducta” que servirá como base para sus primeros modelos de IA de propósito general, los cuales serán sometidos posteriormente a consulta pública.

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Con ello, Nadella planteó una visión en la que el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados no debe limitarse a aumentar sus capacidades, sino también garantizar que los seres humanos y las organizaciones conserven capacidad de decisión sobre ellos.

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