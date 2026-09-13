La vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser, María Daniela Azpiazu, se recupera luego de ser hospitalizada de urgencia, situación que llevó al dúo a cancelar el espectáculo que tenía programado para este fin de semana en Tijuana.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la agrupación, horas antes del espectáculo del 12 de septiembre, se detalló que el show se reagendaría para el 30 de octubre de 2026 debido a motivos de salud de la cantante.

“Lo más importante en este momento es que María Daniela pueda descansar y recuperarse como debe, por lo que hemos tomado la decisión de posponer el show”, se lee.

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En el aviso también se reconoció que el mensaje se dio de forma repentina: “Estamos muy tristes con esta noticia pero prometemos compensar los inconvenientes en la nueva fecha. Estamos muy emocionados con regresar a Tijuana por la increíble respuesta que tuvo este evento”.

¿Qué le pasó a María Daniela?

Horas después del comunicado, María Daniela reveló a través de sus historias de Instagram lo sucedido: “Muchas gracias a todos por sus mensajes de amor y preocupación, ya estoy en mi casa recuperándome, me dio un virus respiratorio muy fuerte”.

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La intérprete se disculpó con el público que había hecho gastos de traslado y hospedaje para poder estar presente en el concierto: “Les mando un beso enorme”, concluyó.

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María Daniela y su Sonido Lasser es un dúo musical independiente mexicano formado por María Daniela Azpiazu y Emilio Acevedo, que toca géneros como el electropop, con toques de rock y technopop.

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Se formó en 2001 en Ciudad de México a raíz de la amistad que entablaron luego de conocerse en el Parque México.

Algunas de las canciones más populares de la agrupación son “Miedo”, “Chicle de menta”, “Pobre estúpida”, “La chica vampira” y “Silencio”.

La carrera del dúo lleva más de 21 años, a pesar de algunas pausas.

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