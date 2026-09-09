París.— Doce países, incluyendo España, Francia y Reino Unido, anunciaron ayer que sancionarán el comercio de bienes con asentamientos “ilegales” de Israel en Cisjordania, en protesta por la violencia de los colonos contra los palestinos y la expansión de esas comunidades.

Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia también aplicarán medidas contra el comercio con esos asentamientos, indicaron los ministros de Relaciones Exteriores de los 12 países en una declaración conjunta.

Las medidas provocaron una airada reacción de Israel, que respondió de inmediato con represalias dirigidas contra Londres.

El presidente francés, Emmanuel Macron; el jefe del Ejecutivo británico, Andy Burnham, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmaron que los asentamientos israelíes en Cisjordania socavan las perspectivas de una solución de dos Estados.

“Una solución de dos Estados al conflicto israelo-palestino es fundamental para la paz, la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente y más allá”, afirmaron los tres dirigentes en un comunicado conjunto.

“La situación se está deteriorando rápidamente en un contexto de niveles sin precedentes de violencia de colonos y expansión de los asentamientos”, advirtieron los 12 países.

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Irlanda y España ya tomaron medidas contra el comercio con las colonias israelíes, y ante la falta de una decisión similar a nivel de la Unión Europea (UE), primer socio comercial de Israel, otros países como Francia decidieron pasar a la acción a nivel nacional.

Entre los proyectos señalados figura el plan de asentamiento E1, aprobado por Israel el año pasado tras décadas congelado, que prevé la construcción de mil 200 viviendas en Cisjordania y aislaría aún más a Jerusalén Este del resto del territorio ocupado.

Durante una intervención ante el Parlamento británico, el ministro de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, acusó al gobierno israelí de hacer la “vista gorda” ante la “limpieza étnica” perpetrada por los colonos israelíes.

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“Puedo anunciar (...) que vamos a instaurar una prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos ilegales situados en los territorios ocupados”, añadió Miliband.

Unas horas después, Israel ordenó el cierre del consulado británico en Jerusalén y prohibió la entrada al país de 12 ciudadanos británicos, entre ellos legisladores del gobernante Partido Laborista.

Además, Israel expulsará a diplomáticos británicos destacados en un centro encargado de supervisar el alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos y bloqueará los programas británicos de formación de fuerzas de la Autoridad Palestina.

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“Las acusaciones formuladas (...) por el ministro de Relaciones Exteriores británico ante el Parlamento son falsas”, reaccionó el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar.

En un comunicado publicado en la red social X, el canciller francés, Jean-Noël Barrot, dijo que Francia “pondrá fin al comercio con las colonias israelíes en Palestina (...) porque Cisjordania está al borde de la explosión”.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, calificó la iniciativa británica de “discriminación” contra Israel y “contra el pueblo judío”.

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Más tarde, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington no se sumará a las nuevas sanciones porque no desea desestabilizar Cisjordania.

“Nos informaron al respecto. No tenemos ningún anuncio que hacer. Obviamente, ellos toman sus propias decisiones. Nosotros —y el presidente —[Donald Trump] lo ha expresado en el pasado— no queremos ver nada que genere inestabilidad en Cisjordania en este momento, dada la compleja situación en la región”, explicó Rubio a periodistas antes de embarcar rumbo a un gira por países latinoamericanos.

“Consideramos que esto también repercute en nuestra capacidad para avanzar con respecto a Gaza, el plan de 20 puntos y la paz fronteriza, objetivos con los que estamos firmemente comprometidos. Obviamente, no vamos a hacer lo mismo que el Reino Unido”, argumentó Rubio. El funcionario se refería a la propuesta de 20 puntos presentada por Trump y respaldada por Israel para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

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El secretario de Estado quiso destacar a su vez que Washington y Londres comparten la meta de asegurar que la actual situación en Cisjordania no escale. “Escuchamos sus argumentos sobre los motivos de la decisión. Pero mire, compartimos el objetivo de la estabilidad. No queremos ver un aumento de la violencia, del conflicto o de las tensiones en Cisjordania en un momento tan delicado para la región”, añadió.

En Cisjordania viven unos 3 millones de palestinos junto a más de 500 mil israelíes instalados en asentamientos, sin contar Jerusalén Este, ocupada y anexada por Israel.

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