Londres. El presidente de Francia, Emmanuel Macron; el jefe del Ejecutivo británico, Andy Burnham, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmaron que los asentamientos israelíes en Cisjordania socavan las perspectivas de una solución de dos Estados.

"Una solución de dos Estados al conflicto israelo-palestino es fundamental para la paz, la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente y más allá", afirmaron los tres dirigentes en un comunicado conjunto.

"La expansión sistemática de los asentamientos en Cisjordania, incluida la última decisión del gobierno de Israel de avanzar con el asentamiento E1, así como el drástico aumento de la violencia por parte de los colonos, representan una amenaza directa y urgente para esa visión de paz".

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En Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se negó a comentar en profundidad sobre la decisión del Reino Unido de prohibir el comercio con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada y se limitó a subrayar que la actual prioridad de la Casa Blanca es favorecer la estabilidad de la región.

"No vamos a hacer lo mismo que Reino Unido": Marco Rubio

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Londres comunicó a Washington de manera adelantada su decisión de vetar la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes y de activar medidas contra las empresas e individuos que proporcionen servicios a estas comunidades.

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"Nos informaron al respecto. No tenemos ningún anuncio que hacer. Obviamente, ellos toman sus propias decisiones. Nosotros -y el presidente (Donald Trump) lo ha expresado en el pasado- no queremos ver nada que genere inestabilidad en Cisjordania en este momento, dada la compleja situación en la región", explicó Rubio a periodistas antes de embarcar rumbo a un gira por países latinoamericanos.

"Consideramos que esto también repercute en nuestra capacidad para avanzar con respecto a Gaza, el plan de 20 puntos y la paz fronteriza, objetivos con los que estamos firmemente comprometidos. Obviamente, no vamos a hacer lo mismo que el Reino Unido", argumentó Rubio.

El funcionario se refería a la propuesta de 20 puntos presentada por Trump y respaldada por Israel para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

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El gobierno israelí de Benjamín Netanyahu anunció cuatro "contramedidas" contra el Reino Unido en respuesta a las sanciones, entre ellas el cierre de su consulado en Jerusalén Este y la prohibición de entrada a Israel de once políticos.

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Israel también decidió poner fin a las operaciones del Equipo de Apoyo Británico en Ramala, un pequeño destacamento que lleva desde 2008 desplegado allí para entrenar y asesorar a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) con financiación pública.

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Además, se retirará a los representantes británicos del Centro de Coordinación Cívico-Militar para Gaza (CMCC, por su siglas en inglés), del que ya fueron expulsados los españoles y holandeses.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien advirtió a "todos los gobiernos del mundo" de que no tendrán éxito en ir contra los "intereses nacionales y de seguridad" de Israel.

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