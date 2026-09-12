Encontrar la famosa "araña" en las llantas de tu auto puede ser una experiencia frustrante. Sin embargo, retirarla por tu propia cuenta es lo peor que puedes hacer.

Esta acción provoca que, además de la multa por retiro, las autoridades de tránsito te infraccionen nuevamente. Hoy en Autopistas te explicamos los motivos que ameritan la colocación del candado inmovilizador y cuánto debes pagar para quitarlo.

¿Por qué motivos pueden ponerla la "araña" a tu auto?

De acuerdo con el Artículo 33 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, aún cuando se encuentre presente el conductor o alguna otra persona, los autos pueden ser inmovilizados por un agente autorizado cuando estén estacionados en lugares prohibidos.

Conoce de cuánto es la multa por quitarle la "araña" a tu auto. Foto: Rebeca Jiménez / EL UNIVERSAL

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Conforme lo indica el documento, esos sitios prohibidos para dejar tu vehículo y que ameritan la colocación de la "araña" son:

IV: en el costado izquierdo de la vía cuando existan camellones centrales, laterales o islas, así como en las glorietas, salvo que las marcas en el pavimento y el señalamiento lo permita. La multa va de los $1,173.10 a los $2,346.20.

VII: en áreas de circulación, accesos y salidas de estaciones y terminales del transporte público colectivo, sitios de taxi, así como en zonas de ascenso y descenso de pasaje de transporte público. La multa va desde los $2,346.20 a los $3,519.30.

XIII: en batería, con excepción de bicicletas, motocicletas, vehículos eléctricos personales, monopatines eléctricos y VEMEPE, siempre y cuando sus características y dimensiones no obstaculicen la circulación de otros vehículos, o que un señalamiento así lo permita. La multa va desde los $1,173.10 a los $2,346.20.

XVIII: en los cajones exclusivos debidamente autorizados y que cuenten con marcas de color azul que así lo indique, a menos que se trate del vehículo para el cual están destinados dichos espacios. La multa va desde los $1,759.65 a los $2,346.20.

En caso de estacionarte en zona de parquímetros, entre los motivos por los que pueden colocarte un candado inmovilizador son los siguientes:

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Cuando no se haya realizado el pago del parquímetro.

Cuando la fecha del comprobante de pago sea distinta a la del día actual.

Cuando el número de placas en el comprobante de pago no coincida con el número de placas del vehículo estacionado.

Cuando el vehículo se encuentre estacionado fuera del cajón asignado o invadiendo otro.

Aquí, el costo de retiro es de $340.00; pero además, debes cubrir la multa correspondiente por infringir las disposiciones del Artículo 33. El monto puede ir de 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre $586.55 y $1,173.10, más un punto a la licencia de conducir.

Si la araña fue colocada y hay disponibilidad de grúa dentro de los primeros 15 minutos posteriores a la hora registrada en la boleta de infracción, el vehículo únicamente será retirado al depósito sin la aplicación de la sanción económica por retiro del inmovilizador.

Las autoridades pueden colocarle la "araña" a tu auto si no te estacionas dentro del área de parquímetros. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

¿De cuánto es la multa si quitas la "araña" de tu auto?

Si por tu mente pasa no pagar las anteriores infracciones y retirar la "araña" de tu auto con tus propios medios, podrías recibir una infracción más elevada.

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Conforme el Artículo 33 del Reglamento de Tránsito, las personas que comentan este acto, sin cubrir los montos de las multas y sin tener alguna autorización para hacerlo, volverá a ser multada con 40 veces UMA, es decir, alrededor de $4,692.40.

¡Ya lo sabes! Mejor respeta el Reglamento de Tránsito y revisa que tu auto quede bien estacionado en espacios públicos y en zonas de parquímetros.

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