Varias decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en las grandes ciudades de Alemania en repulsa al auge del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que ganó hace una semana las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y tiene con ello opciones de gobernar por primera vez un "Land".

En Berlín, entre 13 mil y 14 mil personas convergieron a partir de las 13 horas (11 GMT) a través de siete marchas diferentes en una concentración central ante el Ayuntamiento, según datos que proporcionó a EFE la policía, que desplegó a mil 800 agentes para la ocasión.

"Las elecciones de Sajonia-Anhalt tienen que ser un punto de inflexión, si queremos detener a la AfD", rezaba la convocatoria, lanzada por una plataforma de casi 100 organizaciones, iniciativas ciudadanas y sindicatos".

"El cordón sanitario se debe mantener y de forma incondicional. Ninguna cooperación con AfD, en ningún sitio", subrayaron, en alusión a la negativa del resto de partidos a aliarse con la ultraderecha, aunque en Sajonia-Anhalt la alianza de izquierda populista BSW está negociando una abstención para hacer posible la investidura.

En Düsseldorf, en la populosa región occidental de Renania del Norte - Westfalia, salieron a la calle aproximadamente 20 mil personas, según indicó la policía a EFE, mientras que en Hamburgo (norte), la protesta no había concluido aún, por lo que las autoridades no quisieron confirmar todavía la cifra de 25 mil manifestantes proporcionada por los organizadores.

En Leipzig (este) se manifestaron 5 mil personas según los organizadores y se corearon lemas como "Todos contra el fascismo", según los vídeos del acto difundidos en redes sociales.

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En Múnich (sur), la protesta convocada tenía como objetivo instar al Tribunal Constitucional a estudiar la necesidad de ilegalizar a todos los partidos que están catalogados como casos confirmados o sospechosos de extremismo, una categoría esta última que engloba a la estructura de AfD a nivel federal, y reunió a varios miles, de acuerdo con las imágenes.

Está previsto que las manifestaciones continúen también el domingo, cuando la fuerza ultraderechista celebrará su cierre de campaña en Berlín, de cara a las elecciones regionales que se celebrarán en la ciudad-estado el fin de semana que viene.

En la capital alemana se prevé que AfD quede en tercer puesto, por detrás de La Izquierda y de la Unión Democristiana (CDU), muy lejos de los resultados obtenidos en Sajonia-Anhalt.

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Sin embargo, el 20 de septiembre también habrá comicios regionales en Mecklemburgo - Antepomerania (noreste) y allí sí se pronostica un triunfo del partido ultraderechista, con aproximadamente un 36 % de los votos, aunque se disputa el primer puesto con el Partido Socialdemócrata (SPD).

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