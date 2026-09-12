El Ejército desmanteló un centro de producción de metanfetamina del Cártel de los Reyes, en Santa María del Oro, un municipio de la zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán, que el abatido Luis Enrique Barragán Chávez, “Güicho de los Reyes” o “El R5”, se disputaba con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con el apoyo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea y uno de la Guardia Nacional, en coordinación con la FGR, personal militar ubicó la instalación en la comunidad de Petacala, municipio de Santa María del Oro, Jalisco, derivado de trabajos de Inteligencia Militar Central y del intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. (HSI por sus siglas en ingles), informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Desmantelan centro de producción de metanfetaminas del Cártel de "Los Reyes" entre Jalisco y Michoacán (12/09/2026). Foto: Especial

De acuerdo con la dependencia, en el sitio se aseguraron cinco reactores, cinco condensadores tipo industrial, mil 635 litros de sustancia química cruda para destilar, mil 140 kilogramos de amoniaco en polvo, 150 kilogramos de cloruro de calcio.

Indicó que las autoridades ministeriales acudieron al lugar de los hechos para dar fe de lo asegurado y de la inhabilitación del material y precursores químicos, con el que, destacó, se afecta significativamente las actividades económicas y logísticas del Cártel de los Reyes que opera en los municipios de Los Reyes, Cotija, Tocumbo, Peribán, Buenavista Tomatlán, limítrofes con el estado de Jalisco, en alianza con Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, jefe del Cártel de Tepalcatepec.

Desmantelan centro de producción de metanfetaminas del Cártel de "Los Reyes" entre Jalisco y Michoacán (12/09/2026). Foto: Especial

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