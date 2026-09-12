Cuando el cempasúchil comienza a florecer y su color naranja llena los lugares, entonces sabemos que Día de Muertos se acerca, al igual que los altares y ofrendas.

Precisamente, en su siguiente edición de temporada, Open House en la Ciudad de México celebrará con un recorrido de ofrendas creadas por arquitectos en distintos espacios de la capital. Aquí te damos las fechas para que armes tu ruta.

¿Qué es Open House CDMX?

Open House CDMX es un festival de arquitectura que busca acercar a las personas al patrimonio arquitectónico y urbano de la a Ciudad de México,.

Con cada muestra, abre al público espacios emblemáticos, edificios, proyectos de urbanismo y otros lugares que normalmente no son accesibles, para que los visitantes puedan explorarlos.

Así será Open House CDMX en su edición de Día de Muertos

Para Día de Muertos, el festival regresa con una edición especial, la cual llevará las tradicionales ofrendas al terreno de la arquitectura y el diseño.

En un formato íntimo y para disfrutarse sin prisa, los visitantes podrán recorrer cinco sedes, es decir, espacios emblemáticos de la ciudad. Y en cada una descubrirán instalaciones que reinterpretan memoria y tradición, mediante el espacio y diferentes materiales.

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Distintas sedes serán intervenidas por arquitectos para presentar ofrendas durante Open House CDMX. Foto: Facebook Open House CDMX

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Cada sitio será intervenido con temática de Día de Muertos, así que prepárate para ver propuestas contemporáneas elaboradas por arquitectos, diseñadores y despachos como:

Miguel de la Torre

Lucio Muniain

Fermín Espinosa

Axel Arañó

Andrés Gutiérrez

Adán Carabés

Raúl de la Cerda

Bandido

Taller Nacional

La experiencia no se limitará a la observación de ofrendas, ya que dentro del programa también se contemplan recorridos, talleres y activaciones alusivas a la festividad, los rituales y la vida en una capital contemporánea.

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¿Cuánto cuesta la entrada a Open House CDMX de Día de Muertos?

Para esta edición, Open House CDMX ofrece dos tipos de boletosque ya están a la venta en la plataforma Mango Pase:

Entrada general: $190 pesos. Incluye el acceso a las cinco sedes, talleres y actividades sujetas a disponibilidad.

Entrada VIP: $650 pesos. Ofrece beneficios adicionales como el acceso ilimitado, reserva prioritaria para actividades, entrada al coctel de apertura y una tote bag con regalos.

Open House te invita a vivir Día de Muertos en CDMX con una perspectiva distinta. Foto: Instagram @ohcdmx

¿Cuánto es el Open House CDMX de Día de Muertos?

Y ahora lo más importante: las ofrendas se encontrarán disponibles desde el viernes 30 de octubre hasta martes 3 de noviembre: tiempo suficiente para visitar tus favoritas o armar la ruta completa.

Aunque Open House CDMX ha adelantado que las sedes estarán en colonias como Ampliación Daniel Garza, Polanco, la Roma, la Condesa y Juárez, las ubicaciones y horarios específicos serán relevados en las siguientes semanas a través de sus redes sociales.

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Por lo pronto, ya puedes ir invitando a tu bestie a este plan.

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