El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, vinculó el retroceso en comprensión lectora en el país, arrojado en la prueba PISA, con el uso excesivo de pantallas y plataformas sociales.

En un video difundido en X, el titular de la SEP afirmó que los resultados de la prueba PISA 2025 confirman una preocupación mundial por el impacto del uso excesivo de pantallas, dispositivos digitales y plataformas sociales en los estudiantes.

“Hay un fuerte retroceso en la comprensión lectora de estudiantes de todos los países de la OCDE. A México se le ha considerado resiliente frente a una importante caída global de la gran mayoría de los países”, manifestó el secretario.

“Sin embargo, no estamos a salvo de esa tendencia”, reconoció Delgado, quien sostuvo que deben continuar las acciones para impulsar la lectura y el gusto por ella dentro y fuera de las aulas, como parte de los esfuerzos para fortalecer la formación de niñas, niños y adolescentes.

El funcionario señaló que los jóvenes nacidos en 2009 crecieron en un periodo en el que el acceso a los dispositivos electrónicos es casi generalizado, principalmente en el caso de los teléfonos inteligentes, y describió sus hábitos de interacción con textos digitales.

“Se han acostumbrado a interactuar con textos digitales cortos, llenos de imágenes, poco exigentes, que cambian frecuentemente de un tema a otro y que no requieren mucha concentración”, expresó al abordar las prácticas de lectura de esa generación.

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Delgado informó que se consultó a más de medio millón de maestras y maestros de educación básica, y que más de 81% respaldó que el gobierno federal emita lineamientos nacionales para regular los dispositivos electrónicos en las escuelas.

En tanto, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum tocó el tema de PISA durante su gira por Chiapas y Oaxaca, donde cuestionó que PISA sea el único parámetro para evaluar la calidad educativa en México. Durante su visita a Chiapas, la Mandataria señaló que una evaluación estandarizada no contempla las distintas condiciones sociales y culturales del país.

Sostuvo que esas diferencias deben considerarse al evaluar la educación en los estados de la República. “Es una prueba que se hace igual para todos los países, no puede evaluar igual la educación en Chiapas que Nuevo León”, expresó la Presidenta, al referirse a las diferencias en la composición de su población y a la presencia de comunidades indígenas.

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Claudia Sheinbaum aclaró que sus cuestionamientos a PISA no significan desconocer las áreas de mejora del país. “Ahora, que hay que avanzar en matemáticas, pues hay que avanzar en matemáticas”, afirmó al reconocer la necesidad de fortalecer ese aprendizaje.

Anunció que el próximo año habrá un nuevo libro de texto de apoyo para matemáticas, elaborado con maestras, maestros y especialistas del posgrado de Matemática Educativa del IPN. También adelantó material para fortalecer la lectoescritura.

La Presidenta atribuyó parte de las dificultades en lectura y comprensión al uso excesivo de plataformas digitales e indicó que el gobierno federal trabaja en medidas para limitar el uso de teléfonos celulares entre los estudiantes de educación básica.

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“Los jóvenes, las niñas y los niños dejaron de leer y de comprender lo que leen por el uso excesivo de las plataformas digitales”, sostuvo Sheinbaum.

Piden tomar medidas

Por su parte, el Frente Nacional por la Familia exigió al gobierno de México y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) “menos ideología y más educación”, así como “menos propaganda y mejores libros”, al considerar que los resultados de PISA 2025 obligan a revisar a fondo la Nueva Escuela Mexicana.

En un comunicado, pidió realizar una evaluación independiente, pública y objetiva del modelo educativo, recuperar la enseñanza sólida y sistemática de lectura, escritura, matemáticas y ciencias, así como corregir los contenidos de los libros de texto que, desde su perspectiva, privilegian la ideología sobre el conocimiento.

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“Menos ideología y más educación. Menos propaganda y mejores libros. Menos experimentos y más lectura, escritura, matemáticas y ciencias”, resumió el Frente Nacional por la Familia en su posicionamiento.

Rodrigo Iván Cortés, presidente nacional de la organización, sostuvo que la Nueva Escuela Mexicana no está logrando que las escuelas cumplan con su función fundamental.

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