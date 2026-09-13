Sin tener la denominación de “clásico”, la rivalidad entre Chivas y Pumas tiene todos los ingredientes necesarios para ser considerado como tal.

Esta noche, sobre la cancha del estadio Akron, Rebaño y felinos protagonizarán un nuevo capítulo de su histórico enfrentamiento. A pesar de que ocupan lugares muy alejados en la tabla de posiciones, sólo tres puntos los separan realmente.

El conjunto de Gabriel Milito llega enrachado a este compromiso y cada vez jugando mejor, recordando a la mejor versión que ofreció el torneo pasado.

Con una racha de seis partidos en fila sin perder, saldo de cuatro victorias y dos empates, los rojiblancos tratarán de mantener su imbatibilidad. El objetivo es seguir de cerca los pasos de su acérrimo rival: el América.

Por su parte, Esteban Solari y sus dirigidos vienen de sorprender con una contundente victoria (3-1) sobre el León, a media semana en el estadio Olímpico y buscarán demostrar que su actuación no fue sólo un espejismo.

Sin embargo, en sus últimos nueve visitas a la Perla Tapatía, en duelos de Liga MX, no ha podido obtener un solo triunfo. Se ha llevado seis derrotas y tres empates, por lo que intentará cambiar su racha negativa.

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Además, intentará romper la marca de cinco juegos en fila sin poderle ganar al Rebaño Sagrado, luego de tres descalabros y dos empates.

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