La herida de la última eliminación bajo la nieve en Denver sigue abierta para los aficionados de los Bills de Buffalo, que en esta nueva temporada renuevan sus ilusiones, a pesar del complicado arranque que representa visitar a los Texans en Houston.

La primera semana nos presenta este choque entre dos contendientes de la Conferencia Americana.

Los renovados Bills quieren empezar la temporada con el pie derecho, con un golpe de autoridad, ahora bajo las órdenes de Joe Brady, quien tendrá su debut como entrenador en jefe después de la salida de Sean McDermott.

Pero por supuesto, los reflectores se los llevará, como siempre, Josh Allen. El quarterback, Jugador Más Valioso de la NFL en 2024 y que cerró la temporada pasada con 39 touchdowns combinados (25 por pase y 14 por tierra) en los 17 partidos que disputó, vuelve a tener la presión sobre sus hombros de ver si podrá liderar a su equipo al Super Bowl. Su primera prueba será en un terreno que se le ha complicado históricamente. Hasta ahora, Allen nunca ha ganado en Houston en cuatro visitas, incluido un partido de playoffs. La temporada pasada, además, lo capturaron ocho veces.

Esa es una de las grandes ventajas de los Texans, su asfixiante defensiva, que quiere demostrar que sigue siendo una de las más dominantes de la Liga. Will Anderson Jr. y Danielle Hunter son la pesadilla de cualquier quarterback.

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